Topuriya MMA-da ən çətin rəqibinin adını çəkib

Yüngül çəkidə UFC çempionu, məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İliya Topuriya, indiyə qədər MMA-da qarşılaşdığı ən çətin rəqibini deyib.
İdman.Biz bu barədə Sportskeeda-ya istinadən bildirir.
“Bu, Volkanovskidir. O, çox ağıllı döyüşçüdür və necə döyüşməyi bilir. Aleks hər şeyi hesablayır”, - o, qeyd edib.
İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb. İliyanın 17 qələbə rekordu var, bunlardan yalnız ikisi qərarla qazanılıb.