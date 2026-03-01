1 Mart 2026
Topuriya MMA-da ən çətin rəqibinin adını çəkib

MMA
Xəbərlər
1 Mart 2026 09:08
71
Yüngül çəkidə UFC çempionu, məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İliya Topuriya, indiyə qədər MMA-da qarşılaşdığı ən çətin rəqibini deyib.

İdman.Biz bu barədə Sportskeeda-ya istinadən bildirir.

“Bu, Volkanovskidir. O, çox ağıllı döyüşçüdür və necə döyüşməyi bilir. Aleks hər şeyi hesablayır”, - o, qeyd edib.

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb. İliyanın 17 qələbə rekordu var, bunlardan yalnız ikisi qərarla qazanılıb.

İdman.Biz
