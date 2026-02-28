Konor Makqreqor Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirində iştirak etməyəcək – İnsayder

Kanadalı jurnalist və insayder Ariel Helvani bildirib ki, 37 yaşlı yarımyüngül (66 kq) və yüngül (70 kq) çəkilərdə keçmiş UFC çempionu, irlandiyalı Konor Makqreqor UFC Ağ Ev tədbirində iştirak etməyəcək.
İdman.Biz bildirir ki, tədbir iyunun 14-də olacaq.
“Görünür, Konor UFC Ağ Ev tədbirində iştirak etməyəcək. Lakin, 11 iyulda Beynəlxalq Döyüş Həftəsi çərçivəsində bir turnir planlaşdırılır və Makqreqorun Ağ Evdən daha çox həmin tədbirdə iştirak etmək ehtimalı var. Ağ Ev tədbirində pul qazanmaq mümkün deyil”, - Helvani bildirib.