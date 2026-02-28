İliya Topuriya Mahaçevlə döyüşmək istədiyini bildirib

Hazırda UFC-nin yüngül çəkidə titul sahibi olan 29 yaşlı məğlubedilməz ispan-gürcü İliya Topuriya, UFC-nin yarımorta çəkili çempionu rusiyalı İslam Mahaçevlə döyüşmək istəyini bildirib.
“Mənim üçün ideal seçim Mahaçevlə yarımorta çəkili döyüş olardı, sonra üçüncü kəməri qazana bilərdim. Digər əla seçim isə ən yaxşı funt-funt döyüşçüsü üçün xüsusi yeni kəmər uğrunda 70-77 kq çəki dərəcəsində döyüş olardı”, - Topuriya bloqçu Adin Rozanın YouTube kanalındakı yayımında bildirib.
İspan-gürcü döyüşçüsü peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, 2020-ci ilin oktyabrında Şimali Amerika Matador Liqasında yarışmağa başlayıb. İliyanın 17 qələbəsi var, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub.