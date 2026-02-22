22 Fevral 2026
AZ

Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması

MMA
Xəbərlər
22 Fevral 2026 11:27
103
Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması

UFC tarixinin ən qalmaqallı və populyar simalarından biri olan Konor Makqreqor sükutu pozub. İki çəki dərəcəsində (66 və 70kq) sabiq çempion növbəti döyüşü və rəqibi barədə sosial şəbəkə hesabında maraqlı paylaşım edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, "X" platformasında fikirlərini bölüşən irlandiyalı idmançı rəqibinin kimliyinin onun üçün önəmli olmadığını vurğulayıb.

"Növbəti rəqibim bəlkə də tanınmayan biri olacaq. Bilirsiniz ki, bu mənim üçün fərq etmir. Mən razıyam. Müqaviləni göndərin. Bu, Konor Makqreqorun sövdələşməsidir", - deyə döyüşçü bildirib.

Xatırladaq ki, Makqreqor sonuncu dəfə 2021-ci ilin iyulunda UFC 264 turnirində amerikalı Dastin Porye ilə qarşılaşıb və həmin döyüşdə ayağından aldığı ağır zədə səbəbindən texniki nokautla məğlub olub. Peşəkar karyerasında 22 qələbəsi və altı məğlubiyyəti olan idmançının növbəti döyüşünün Ağ Evdə (Ağ Ev) keçiriləcək xüsusi bir turnir çərçivəsində baş tutacağı barədə şayiələr gəzir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO
10:42
MMA

Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO

Amerikalı döyüşçü rəqibini üçüncü raundda yerə sərərək qələbəni bayram edib

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib
21 Fevral 21:31
MMA

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

Rouzi-Karano döyüşü “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq
Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib
21 Fevral 08:14
MMA

Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib - FOTO

Ağırlaşmalar səbəbindən ikinci əməliyyata ehtiyac duyulub
Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram
20 Fevral 14:58
MMA

Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

Topuriyanın yarımorta çəkiyə keçid iddiası böyük döyüş ehtimalını alovlandırdı
Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq
17 Fevral 22:34
MMA

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq - FOTO

Karano “Mandalorlu”, “Dedpul”, “Qan və sümük”, “Qarşısıalınmazlar”, “Qanlı qisas” və başqa filmlərdə çəkilib
Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO
17 Fevral 16:26
MMA

Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO

UFC-də ikinci döyüşünə çıxacaq idmançı tam hazır olmağa çalışacağını söyləyib

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir