22 Fevral 2026
Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

21 Fevral 2026 21:31
Keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi əvvəlcə Dana Uaytın promouşenində Cina Carano ilə döyüşməyi düşündüyünü etiraf edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, tərəflər razılığa gələ bilmədilər və döyüş indi “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq.

“UFC ilə danışıqlar aparmağa çalışdım, amma onlar indi yalnız səhmdarları üçün mənfəəti maksimum dərəcədə artırmağa diqqət yetirirlər. Artıq ən böyük və ən yüksək keyfiyyətli döyüşlər təşkil etməklə maraqlanmırlar; onlar yalnız hesabatlarındakı rəqəmlərlə maraqlanırlar. “Most Valuable Promotions” mənə mirasıma və qadın MMA üçün bu tarixi anlara hörmət edən şərtlər təklif etdi”, - Rouzi “The Jim Rome Show” verilişində bildirib.

Rouzi və Karano arasında döyüş 16 mayda baş tutacaq.

