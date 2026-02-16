Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

Keçmiş UFC çempionu və hazırda Şöhrət Zalının üzvü olan rusiyalı qarışıq döyüş ustası Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-yə investisiya qoymaq üçün Rusiyadakı biznesini tərk edib.
İdman.Biz bu barədə Mash-a istinadən xəbər verir.
Nəşrin məlumatına görə, “KHABIB GYM” şəbəkəsinin illik mənfəəti təxminən 6 milyon dollar olub. Rusiyalı idmançının BƏƏ-dəki ümumi gəliri ildə təxminən 46 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir.
Həbib Nurməhəmmədovun 37 yaşı var. O, UFC-də debütünü 2012-ci ildə edib, 2018-ci ildə yüngül çəkidə (70 kq-a qədər) çempion olub və titulunu üç dəfə müdafiə edib. O, 2020-ci ildə peşəkar döyüşdən təqaüdə çıxıb.