16 Fevral 2026
AZ

Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

MMA
Xəbərlər
16 Fevral 2026 20:56
105
Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

Keçmiş UFC çempionu və hazırda Şöhrət Zalının üzvü olan rusiyalı qarışıq döyüş ustası Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-yə investisiya qoymaq üçün Rusiyadakı biznesini tərk edib.

İdman.Biz bu barədə Mash-a istinadən xəbər verir.

Nəşrin məlumatına görə, “KHABIB GYM” şəbəkəsinin illik mənfəəti təxminən 6 milyon dollar olub. Rusiyalı idmançının BƏƏ-dəki ümumi gəliri ildə təxminən 46 milyon dollar olaraq qiymətləndirilir.

Həbib Nurməhəmmədovun 37 yaşı var. O, UFC-də debütünü 2012-ci ildə edib, 2018-ci ildə yüngül çəkidə (70 kq-a qədər) çempion olub və titulunu üç dəfə müdafiə edib. O, 2020-ci ildə peşəkar döyüşdən təqaüdə çıxıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb
13:54
MMA

Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

Keçmiş qaydasız döyüşçünün BƏƏ-də biznesi sürətlə böyüyür
Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO
15 Fevral 16:21
MMA

Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO

Çempion unikal hadisəyə hazırlaşır
Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"
15 Fevral 13:53
MMA

Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"

Alim Nəbiyev qələbəsini Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının dostluğuna həsr etdiyini bildirib
Ardıcıl üçüncü zəfər - Alim Nəbiyev Batumidə rəqibini üstələdi - VİDEO
15 Fevral 09:38
MMA

Ardıcıl üçüncü zəfər - Alim Nəbiyev Batumidə rəqibini üstələdi - VİDEO

GFC gecəsində azərbaycanlı döyüşçülər inamlı çıxışla yadda qaldılar
Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ - VİDEO
13 Fevral 23:57
MMA

Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ - VİDEO

“UFC Vegas 115” turniri aprelin 4-də keçiriləcək
Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”
13 Fevral 21:23
MMA

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq