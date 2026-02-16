16 Fevral 2026
AZ

Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

MMA
Xəbərlər
16 Fevral 2026 13:54
104
Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

Yüngül çəkidə UFC-nin sabiq çempionu Həbib Nurməhəmmədov Rusiyadakı bütün biznes fəaliyyətini dayandıraraq investisiyalarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yönəldib. Bildirilir ki, o, hazırda xaricdə ildə təxminən 50 milyon dollar gəlir əldə edir.

İdman.Biz Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ötən il Nurməhəmmədov fərdi sahibkar kimi fəaliyyətini başa vurub, vergi borclarını bağlayıb və bloklanmış hesablarını açdırıb. Daha əvvəl onun şirkətlərində vergi hesabatları ilə bağlı problemlər yarandığı qeyd olunurdu.

2021-ci ildən etibarən o, “Rossi” fondundan, öz adını daşıyan xeyriyyə təşkilatından, “Hikmət Travel” turizm şirkətindən, “Sildi” geyim brendindən və “Pervıy Mobilnıy” provayderindən ayrılıb. Həmçinin "Eagles" döyüş klubunu da başqa şəxsə təhvil verib.

Bununla bərabər qaydasız döyüşçünün BƏƏ-də biznesi sürətlə böyüyür. O, "KHABIB GYM" adlı idman zalları şəbəkəsini qurub və illik təxminən 6 milyon dollar royalti gəliri əldə edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO
15 Fevral 16:21
MMA

Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO

Çempion unikal hadisəyə hazırlaşır
Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"
15 Fevral 13:53
MMA

Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"

Alim Nəbiyev qələbəsini Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının dostluğuna həsr etdiyini bildirib
Ardıcıl üçüncü zəfər - Alim Nəbiyev Batumidə rəqibini üstələdi - VİDEO
15 Fevral 09:38
MMA

Ardıcıl üçüncü zəfər - Alim Nəbiyev Batumidə rəqibini üstələdi - VİDEO

GFC gecəsində azərbaycanlı döyüşçülər inamlı çıxışla yadda qaldılar
Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ - VİDEO
13 Fevral 23:57
MMA

Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ - VİDEO

“UFC Vegas 115” turniri aprelin 4-də keçiriləcək
Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”
13 Fevral 21:23
MMA

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırıb
Aspinall, Qan ilə döyüşdən sonra gözlərinin necə göründüyünü göstərib
12 Fevral 06:12
MMA

Aspinall, Qan ilə döyüşdən sonra gözlərinin necə göründüyünü göstərib - FOTO

Fevralın 10-da Tomun göz əməliyyatı keçirdiyi açıqlanıb

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu