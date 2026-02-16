Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

Yüngül çəkidə UFC-nin sabiq çempionu Həbib Nurməhəmmədov Rusiyadakı bütün biznes fəaliyyətini dayandıraraq investisiyalarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yönəldib. Bildirilir ki, o, hazırda xaricdə ildə təxminən 50 milyon dollar gəlir əldə edir.
İdman.Biz Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ötən il Nurməhəmmədov fərdi sahibkar kimi fəaliyyətini başa vurub, vergi borclarını bağlayıb və bloklanmış hesablarını açdırıb. Daha əvvəl onun şirkətlərində vergi hesabatları ilə bağlı problemlər yarandığı qeyd olunurdu.
2021-ci ildən etibarən o, “Rossi” fondundan, öz adını daşıyan xeyriyyə təşkilatından, “Hikmət Travel” turizm şirkətindən, “Sildi” geyim brendindən və “Pervıy Mobilnıy” provayderindən ayrılıb. Həmçinin "Eagles" döyüş klubunu da başqa şəxsə təhvil verib.
Bununla bərabər qaydasız döyüşçünün BƏƏ-də biznesi sürətlə böyüyür. O, "KHABIB GYM" adlı idman zalları şəbəkəsini qurub və illik təxminən 6 milyon dollar royalti gəliri əldə edir.