Aspinall, Qan ilə döyüşdən sonra gözlərinin necə göründüyünü göstərib - FOTO

32 yaşlı ingilis qarışıq döyüş ustası və UFC-nin ağır çəki çempionu Tom Aspinall fransız idmançı Siril Qanla döyüşünün ləğvindən bir gün sonra gözlərinin şəklini paylaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, Britaniya və Fransa idmançıları arasında qarşılaşma 26 oktyabr gecəsi Əbu-Dabidə “UFC 321”in əsas döyüşündə baş tutub.
Döyüş ilk raundda Siril Qan barmağını Tom Aspinallın gözünə soxduqdan sonra dayandırılıb və Tom Aspinal döyüşü davam etdirə bilməyib. Döyüş baş tutmamış elan edilib.
Fevralın 10-da Tomun göz əməliyyatı keçirdiyi açıqlanıb.