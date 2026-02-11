11 Fevral 2026
AZ

Tarixi gecə vədi – rekord baxış gözlənilir

MMA
Xəbərlər
11 Fevral 2026 15:58
59
Tarixi gecə vədi – rekord baxış gözlənilir

UFC prezidenti Dana Uayt ABŞ-ın 250 illik yubileyi çərçivəsində Ağ evin Cənub çəmənliyində keçirilməsi planlaşdırılan turnirlə bağlı danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, funksioner tədbirin bütün logistikasının hazır olduğunu bildirib.

“Biz sözün əsl mənasında Cənub çəmənliyində ağacların harada yerləşdiyini bilirik. Gün batana qədər günəşin harada olacağını dəqiq hesablamışıq. Bütün logistika hazırdır.

Düşünürük ki, bu, UFC tarixində ən çox izlənilən tədbir olacaq. Bu, idmanımızı onu heç vaxt görməyən çoxlu sayda insana açacaq. Mənim üçün, rəhbərlik üçün, əməkdaşlar, media və döyüşçülər üçün karyeramızdakı ən unikal, heyrətamiz gecə olacaq”, - deyə Uayt söyləyib.

Uayt həmçinin promouşn tarixinin ən güclü döyüş kartını toplamağa söz verib. Onun sözlərinə görə, iştirakçılar oktaqona gedərkən Ağ evin Oval kabinetindən keçəcəklər və bu axşam “xüsusi və təkrarsız” olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?
09:59
MMA

Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?

Alt çəkidə PFL çempionunun gələcəyi ilə bağlı diqqətçəkən açıqlama verildi
Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub
00:56
MMA

Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub

Aspinall 2025-ci ilin oktyabr ayında Siril Qanla döyüşdə zədələnib
110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO
10 Fevral 10:57
MMA

110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO

Dünyanın iki əl üzərində ən sürətli adamı Valter Volkerlə güləşəcək
UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb
10 Fevral 06:11
MMA

UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb

Riko Verhoven təklifi rədd edib
Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO
9 Fevral 22:30
MMA

Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO

“Glory 107” aprelin 25-cə olacaq
Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO
9 Fevral 12:12
MMA

Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO

Çexiyada keçirilən döyüş iştirakçılardan birinin rəqibini qulağından dişləməsindən sonra kütləvi davaya çevrilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb