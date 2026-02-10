UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb

UFC rəhbərliyi uzun müddətdir ki, “Glory”də ağır çəkidə keçmiş çempion niderlandlı Riko Verhoven ilə müqavilə imzalamağa çalışsa da, o, təklifi rədd edib.
İdman.Biz bu barədə Yahoo Sports vitse-prezident Hanter Kempbellin UFC-nin antiinhisar məhkəməsi ilə bağlı dinləmə zamanı verdiyi açıqlamaya istinadən məlumat yayıb.
Hanter döyüşçülərlə müqavilə imzalamaq və digər MMA liqaları kimi xarici rəqiblərlə qarşılıqlı əlaqədə olmaq barədə ifadə verib.
İddialara görə, Kempbell Verhoveni nümunə göstərib və yanvar ayında “Paramount+”da keçiriləcək ilk UFC tədbirindən əvvəl “onunla müqavilə imzalamağa çalışdığını” söyləyib. Lakin, bütün səylərinə baxmayaraq, Verhoven “müqavilə imzalamamaq və boksa diqqət yetirmək” qərarına gəlib.