110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO

Bu həftənin cümə günü, fevralın 13-də Karate Kombat turnirində maraqlı və qeyri-adi döyüş qarşıdurması baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Valter Volker rəsmi olaraq "iki əl üzərində dünyanın ən sürətli adamı" titulunu daşıyan Zion Klarkla üz-üzə gələcək.
Ayaqsız dünyaya gələn Klark döyüş karyerası ərzində keçirdiyi görüşlərin təxminən yarısında qalib gəlib. MMA üzrə 1-0 göstəricisinə malik olan idmançı bu dəfə ciddi çəki fərqi ilə sınağa çəkiləcək. Belə ki, Zion Klarkın cəmi 50 kq çəkisi olduğu halda, onun rəqibi Volker təxminən 110 kq-dır.
Qeyd edək ki, bu döyüş turnirin ən çox maraq doğuran hadisələrindən biri hesab olunur.