11 Fevral 2026
AZ

Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub

MMA
Xəbərlər
11 Fevral 2026 00:56
91
Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub

Ağır çəkidə britaniyalı UFC çempionu (120 kq) Tom Aspinall hər iki gözündən əməliyyat olunub.

İdman.Biz bildirir ki, Aspinall 2025-ci ilin oktyabr ayında Siril Qanla döyüşdə fransız idmançının yumruğundan sonra gözündən zədə alıb. Döyüş alınmamış sayılıb.

“Geniş şəkildə ictimailəşdirilən göz zədəsindən sonra “Optegra”nın ekspert komandası MMA döyüşçüsü və UFC ağır çəki çempionu Tom Aspinallı dəstəkləməkdən qürur duyur.

Son bir neçə ay ərzində onun sağalması üçün onunla sıx əməkdaşlıq edirik. Hər iki gözündən əməliyyat olunduqdan sonra Tomun görmə qabiliyyətini döyüş formasına qaytarmaq üçün səyahətimizi davam etdiririk”, - klinika sosial mediada paylaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO
10 Fevral 10:57
MMA

110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO

Dünyanın iki əl üzərində ən sürətli adamı Valter Volkerlə güləşəcək
UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb
10 Fevral 06:11
MMA

UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb

Riko Verhoven təklifi rədd edib
Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO
9 Fevral 22:30
MMA

Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO

“Glory 107” aprelin 25-cə olacaq
Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO
9 Fevral 12:12
MMA

Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO

Çexiyada keçirilən döyüş iştirakçılardan birinin rəqibini qulağından dişləməsindən sonra kütləvi davaya çevrilib
Bautista əsas döyüşdə rəqibini təslim etdirdi
8 Fevral 10:08
MMA

Bautista əsas döyüşdə rəqibini təslim etdirdi

Amerikalı MMA ustası Las-Veqas gecəsini vaxtından əvvəl bitirdi
Bəhram Rəcəbzadə rəqibini 15 saniyəyə “bitirdi”
8 Fevral 02:07
MMA

Bəhram Rəcəbzadə rəqibini 15 saniyəyə “bitirdi”

Döyüş həmiyerlimizin parlaq qələbəsi ilə yekunlaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb