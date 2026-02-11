Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?

Peşəkar Döyüşçülər Liqasının (PFL) yüngül çəkidə (70 kq) titulunu daşıyan Usman Nurmaqomedovun karyerası ətrafında müzakirələr davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, idman ictimaiyyətində onun “Ultimate Fighting Championship”ə mümkün keçidi tez-tez gündəmə gəlsə də, həmyerlisi Şamil Ramazanov məsələ ilə bağlı fərqli məqama toxunub.
İdmançı Alfi Davislə baş tutan döyüşdə nümayiş etdirilən performansı yüksək qiymətləndirib və bildirib ki, verilən söz yerinə yetirildi – rəqib boğucu fəndlə məğlub edildi. Onun fikrincə, növbəti rəqib Arçi Kolqan daha ciddi sınaq sayılsa da, nəticə dəyişməyə bilər.
Ramazanovun sözlərinə görə, əsas məsələ başqa yerdədir: PFL Nurmaqomedov üçün kifayət qədər yaxşı şərtlər yaradıb və bu şərtlər döyüşçünü tam qane edir. Belə olan halda, kəskin dəyişiklik etməyə ehtiyac qalmır. Bununla yanaşı, UFC-də yüngül çəkidə rəqabətin daha güclü olduğu da vurğulanıb.
Ramazanov əlavə edib ki, şəxsi fikri soruşulsa, Nurmaqomedovu UFC-nin ilk beşliyində yer alan rəqiblərə qarşı görmək maraqlı olardı.