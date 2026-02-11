11 Fevral 2026
AZ

Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?

MMA
Xəbərlər
11 Fevral 2026 09:59
94
Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?

Peşəkar Döyüşçülər Liqasının (PFL) yüngül çəkidə (70 kq) titulunu daşıyan Usman Nurmaqomedovun karyerası ətrafında müzakirələr davam edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, idman ictimaiyyətində onun “Ultimate Fighting Championship”ə mümkün keçidi tez-tez gündəmə gəlsə də, həmyerlisi Şamil Ramazanov məsələ ilə bağlı fərqli məqama toxunub.

İdmançı Alfi Davislə baş tutan döyüşdə nümayiş etdirilən performansı yüksək qiymətləndirib və bildirib ki, verilən söz yerinə yetirildi – rəqib boğucu fəndlə məğlub edildi. Onun fikrincə, növbəti rəqib Arçi Kolqan daha ciddi sınaq sayılsa da, nəticə dəyişməyə bilər.

Ramazanovun sözlərinə görə, əsas məsələ başqa yerdədir: PFL Nurmaqomedov üçün kifayət qədər yaxşı şərtlər yaradıb və bu şərtlər döyüşçünü tam qane edir. Belə olan halda, kəskin dəyişiklik etməyə ehtiyac qalmır. Bununla yanaşı, UFC-də yüngül çəkidə rəqabətin daha güclü olduğu da vurğulanıb.

Ramazanov əlavə edib ki, şəxsi fikri soruşulsa, Nurmaqomedovu UFC-nin ilk beşliyində yer alan rəqiblərə qarşı görmək maraqlı olardı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub
00:56
MMA

Tom Aspinall gözündən əməliyyat olunub

Aspinall 2025-ci ilin oktyabr ayında Siril Qanla döyüşdə zədələnib
110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO
10 Fevral 10:57
MMA

110 kiloqramlıq nəhəngə qarşı ayaqsız döyüşçü: Karate Kombatda inanılmaz qarşıdurma - VİDEO

Dünyanın iki əl üzərində ən sürətli adamı Valter Volkerlə güləşəcək
UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb
10 Fevral 06:11
MMA

UFC əfsanəvi kikboksçu ilə müqavilə imzalamağa çalışıb

Riko Verhoven təklifi rədd edib
Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO
9 Fevral 22:30
MMA

Bəhram Rəcəbzadə titul uğrunda Donovan Visse ilə qarşılaşacaq - VİDEO

“Glory 107” aprelin 25-cə olacaq
Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO
9 Fevral 12:12
MMA

Taysonun izi ilə: qulaq dişlənməsi MMA turnirində xaosa səbəb oldu - VİDEO

Çexiyada keçirilən döyüş iştirakçılardan birinin rəqibini qulağından dişləməsindən sonra kütləvi davaya çevrilib
Bautista əsas döyüşdə rəqibini təslim etdirdi
8 Fevral 10:08
MMA

Bautista əsas döyüşdə rəqibini təslim etdirdi

Amerikalı MMA ustası Las-Veqas gecəsini vaxtından əvvəl bitirdi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb