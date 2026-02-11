11 Fevral 2026
Topuriya rəqibini hədələdi və uzun yuxu vədi verdi

11 Fevral 2026 19:15
Gürcü əsilli MMA döyüşçüsü İlya Topuriya növbəti açıqlamasında İslam Mahaçevə meydan oxuyub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Topuriya rəqibinin onu uzaqdan tənqid etməsinin asan olduğunu bildirib və oktaqonda hər şeyin dəyişəcəyini vurğulayıb.

“Məndən minlərlə kilometr uzaqda oturub danışmaq və məni tənqid etmək çox asandır. Amma sən mənimlə oktaqonda olanda anlayacaqsan ki, mən nə Cek Della Maddalenayam, nə Dan Hooker, nə də indiyə qədər döyüşdüyün digər rəqiblər.

Mən tamam başqayam. Sağ əlim sənə dəyəndə isə səni çox, çox uzun bir yuxunun gözlədiyini görəcəksən”, - deyə Topuriya bildirib.

