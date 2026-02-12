12 Fevral 2026
Mahaçev Topuriya ilə döyüşmək barədə: “Mən hazıram”

12 Fevral 2026 04:11
Yarımorta çəkidə UFC çempionu 34 yaşlı rusiyalı İslam Mahaçev, promouşenin yüngül çəkidə çempionu, ispan-gürcü idmançısı İliya Topuriya ilə qarşılaşmaqla bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Topuriyanın növbəti rəqibi yekdil qərarla Peddi Pimbletti məğlub edərək müvəqqəti yüngül çəki titulunu qazanan amerikalı Castin Qetji olmalıdır.

“Bu ideyanı bəyənirəm. Əgər UFC bunu istəyirsə və bilirəm ki, bir çox MMA azarkeşi bu döyüşü istəyirsə, mən hazıram”, - Mahaçev Telegraf-a bildirib.

