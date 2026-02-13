Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”

Məşhur belçikalı aktyor və döyüş ustası Jan-Klod Van Damm amerikalı bloqçu və boksçu Ceyk Pola çağırış edib.
İdman.Biz bildirir ki, Van Damm Polu döyüşə çağırıb.
“Ey, Ceyk Pol. Gəl döyüş təşkil edək, əsl döyüş. K-1 boksa qarşı, qurşaqdan aşağı zərbələr, dirsək zərbələri olmasın. Mən sadəcə sənin ağzını cırmaq istəyən adi bir oğlanam”, - deyə Van Damm sosial media səhifəsində paylaşdığı videoda bildirib.
Ceyk 29 yaşındadır. Polun peşəkar rinqdə 12 qələbəsi var, bunlardan yeddisi nokautla, ikisi isə məğlubiyyətlə nəticələnib. 20 dekabrda Mayamidə keçirilən son döyüşündə amerikalı altıncı raundda britaniyalı Entoni Coşuaya nokautla məğlub olub.