14 Fevral 2026
AZ

Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ

MMA
Xəbərlər
13 Fevral 2026 23:57
56
Tofik Musayevin UFC-dəki növbəti döyüşü elan olunub - RƏSMİ

Azərbaycanlı döyüşçü Tofiq Musayev növbəti döyüşünü “UFC Vegas 115” turniri çərçivəsində braziliyalı Samuel Sançeslə keçirəcək.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə artıq rəsmi elan olunub.

“UFC Vegas 115” turniri aprelin 4-də keçiriləcək.

Hazırda Tofiq Musayevin aktivində 22 qələbə və altı məğlubiyyət var. Onun “Ultimate Fighting Championship” çərçivəsindəki əvvəlki və ilk döyüşü 21 iyun 2025-ci ildə Bakıda keçirilən “UFC Fight Night” turnirində Qırğızıstandan olan Miktıbek Orolbaya qarşı birinci raundda sabmişnla məğlubiyyətlə başa çatıb.

Bununla yanaşı, UFC-dən kənarda azərbaycanlı döyüşçünün kifayət qədər zəngin döyüş yolu mövcuddur. Belə ki, o, 2019-cu ildə “Rizin Grand Prix” turnirinin qalibi olub.

Samuel Sançes isə 11 qələbə və 1 məğlubiyyətlik göstərici ilə çıxış edir. Braziliyalı döyüşçü UFC ilə müqaviləni 2025-ci ilin sentyabrında “Dana White’s Contender Series” şousunda vaxtından əvvəl qələbə qazandıqdan sonra əldə edib. Azərbaycanlı idmançı ilə qarşılaşma Sançes üçün Amerika promouşnunun əsas turnirlərində ilk döyüş olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”
13 Fevral 21:23
MMA

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırdı: “Sənin ağzını cırmaq istəyirəm”

Van Damm Ceyk Polu döyüşə çağırıb
Aspinall, Qan ilə döyüşdən sonra gözlərinin necə göründüyünü göstərib
12 Fevral 06:12
MMA

Aspinall, Qan ilə döyüşdən sonra gözlərinin necə göründüyünü göstərib - FOTO

Fevralın 10-da Tomun göz əməliyyatı keçirdiyi açıqlanıb
Mahaçev Topuriya ilə döyüşmək barədə: “Mən hazıram”
12 Fevral 04:11
MMA

Mahaçev Topuriya ilə döyüşmək barədə: “Mən hazıram” - VİDEO

Topuriyanın növbəti rəqibi amerikalı Castin Qetji olmalıdır
Topuriya rəqibini hədələdi və uzun yuxu vədi verdi
11 Fevral 19:15
MMA

Topuriya rəqibini hədələdi və uzun yuxu vədi verdi

Döyüşçü mümkün qarşılaşma öncəsi sərt mesaj göndərdi
Tarixi gecə vədi – rekord baxış gözlənilir
11 Fevral 15:58
MMA

Tarixi gecə vədi – rekord baxış gözlənilir

UFC rəhbəri yubiley tədbiri üçün iddialı danışdı
Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?
11 Fevral 09:59
MMA

Usman Nurmaqomedov UFC-yə niyə getmir?

Alt çəkidə PFL çempionunun gələcəyi ilə bağlı diqqətçəkən açıqlama verildi

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
11 Fevral 01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
11 Fevral 03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər
Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO
11 Fevral 07:12
Dünya futbolu

Arbeloa “Real Madrid”də oyunçuların “diktatura”sından əziyyət çəkir – Sport.es - VİDEO

Arbeloa 13 yanvarda “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin edilib