20 Fevral 2026
AZ

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq - FOTO

MMA
Xəbərlər
17 Fevral 2026 22:34
113
Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq

UFC Şöhrət Zalı üzvü və qadınlar arasında yüngül çəkidə keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi MMA döyüşündə qadınlar arasında yüngül çəkidə keçmiş Strikforce tituluna iddialı Cina Karano ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz bu barədə təşkilatın mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Məlumata görə, onların döyüşü 17 may tarixinə planlaşdırılıb və MVP promouşeninin himayəsi altında keçiriləcək.

Döyüş 65 kq çəki dərəcəsində hər biri 5 dəqiqədən ibarət beş raundluq, olacaq.

Rouzinin 39 yaşı var. Rouzinin peşəkar qarışıq döyüş sənətləri üzrə rekordu belədir: 12 qələbə, hamısında fasilə ilə və iki məğlubiyyət. O, 2008-ci il Olimpiya cüdo üzrə bürünc medalçısıdır. O, 2018-ci ildən 2023-cü ilə qədər WWE-də yarışıb.

Karano 43 yaşındadır. Cinanın son MMA döyüşü 2009-cu ilin avqustunda olub. Onun peşəkar rekordu, Amerika təmsilçisi, yeddi qələbə və bir məğlubiyyətdir.

Karano həm də aktrisadır. O, “Mandalorlu”, “Dedpul”, “Qan və sümük”, “Qarşısıalınmazlar”, “Qanlı qisas” və başqa filmlərdə çəkilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO
17 Fevral 16:26
MMA

Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO

UFC-də ikinci döyüşünə çıxacaq idmançı tam hazır olmağa çalışacağını söyləyib
UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək
17 Fevral 05:09
MMA

UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək

Bu tədbir tamamilə heyrətamiz, unikal, xüsusi və çox bahalı olacaq
Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır
16 Fevral 20:56
MMA

Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

“KHABIB GYM” şəbəkəsinin illik mənfəəti təxminən 6 milyon dollar olub
Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb
16 Fevral 13:54
MMA

Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

Keçmiş qaydasız döyüşçünün BƏƏ-də biznesi sürətlə böyüyür
Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO
15 Fevral 16:21
MMA

Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO

Çempion unikal hadisəyə hazırlaşır
Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"
15 Fevral 13:53
MMA

Azərbaycanlı idmançı: "Əsas məqsədim UFC-də çıxış etməkdir"

Alim Nəbiyev qələbəsini Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının dostluğuna həsr etdiyini bildirib

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub