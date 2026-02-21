22 Fevral 2026
AZ

Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib - FOTO

MMA
Xəbərlər
21 Fevral 2026 08:14
310
Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib

Amerikalı boksçu və blogger Ceyk Pol, ağır çəkidə keçmiş çempion Entoni Coşua ilə döyüşdə çənəsini sındırdığı üçün çənəsində əlavə əməliyyat keçirdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Polun sözlərinə görə, ağırlaşmalar səbəbindən ikinci əməliyyata ehtiyac duyub.

“Yenidən çənə əməliyyatı etdirməli oldum. Məlum oldu ki, son iki ay ərzində özümə heç bir istirahət vermədiyim üçün vintlər və lövhələr boşalmağa başladı”, - deyə Pol sosial media səhifəsində yazıb.

Ötən ilin dekabr ayında Coşua Florida ştatının Mayami şəhərində Pol üzərində qeyri-mümkün qələbə qazandı. Britaniyalı rəqibini altıncı raundda nokaut etdi. Döyüşdən sonra Pol rentgen görüntüsünü çəkbi və çənəsinin iki yerdən sınıq olduğunu göstərdi. Daha sonra o, əməliyyatın uğurlu olduğunu elan etdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib
21 Fevral 21:31
MMA

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

Rouzi-Karano döyüşü “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq
Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram
20 Fevral 14:58
MMA

Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

Topuriyanın yarımorta çəkiyə keçid iddiası böyük döyüş ehtimalını alovlandırdı
Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq
17 Fevral 22:34
MMA

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq - FOTO

Karano “Mandalorlu”, “Dedpul”, “Qan və sümük”, “Qarşısıalınmazlar”, “Qanlı qisas” və başqa filmlərdə çəkilib
Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO
17 Fevral 16:26
MMA

Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO

UFC-də ikinci döyüşünə çıxacaq idmançı tam hazır olmağa çalışacağını söyləyib
UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək
17 Fevral 05:09
MMA

UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək

Bu tədbir tamamilə heyrətamiz, unikal, xüsusi və çox bahalı olacaq
Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır
16 Fevral 20:56
MMA

Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

“KHABIB GYM” şəbəkəsinin illik mənfəəti təxminən 6 milyon dollar olub

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub
21 Fevral 23:02
Dünya futbolu

“İnter” səfərdə “Leççe”yə qalib gələrək liderlik mövqeyini qoruyub - YENİLƏNİR + VİDEO

“İnter” 64 xalla A Seriyası turnir cədvəlinə başçılıq edir