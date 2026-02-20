21 Fevral 2026
AZ

Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

MMA
Xəbərlər
20 Fevral 2026 14:58
85
Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

Yüngül çəkidə çıxış edən MMA döyüşçüsü İslam Maxaçev İliya Topuriyanın yarımorta çəkiyə keçid perspektivləri barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, 77 kq-da rəqibinin əvvəlki qədər təhlükəli olmayacağını düşünür.

“Mən düşünmürəm ki, 77 kq-da Topuriya 70 kq-da olduğu qədər təhlükəli olacaq. Ölçülər fərqlidir: çəki başqadır, boy başqadır. Yarımorta çəkidəkilər üçün Topuriya ilə döyüşmək daha asan olacaq. Mən bu döyüşün tərəfdarıyam. Bu, böyük şou olacaq, azarkeşlər üçün maraqlı qarşılaşma olar. Media baxımından da çox böyük döyüşdür”, - deyə döyüşçü söyləyib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq
17 Fevral 22:34
MMA

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq - FOTO

Karano “Mandalorlu”, “Dedpul”, “Qan və sümük”, “Qarşısıalınmazlar”, “Qanlı qisas” və başqa filmlərdə çəkilib
Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO
17 Fevral 16:26
MMA

Tofiq Musayev: “UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram” - VİDEO

UFC-də ikinci döyüşünə çıxacaq idmançı tam hazır olmağa çalışacağını söyləyib
UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək
17 Fevral 05:09
MMA

UFC-nin Ağ Evdə keçiriləcək turnirinə qatılacaq döyüşçüləri Tramp təsdiqləyəcək

Bu tədbir tamamilə heyrətamiz, unikal, xüsusi və çox bahalı olacaq
Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır
16 Fevral 20:56
MMA

Həbib Nurməhəmmədov BƏƏ-də ildə təxminən 45 milyon dollar qazanır

“KHABIB GYM” şəbəkəsinin illik mənfəəti təxminən 6 milyon dollar olub
Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb
16 Fevral 13:54
MMA

Həbib Nurməhəmmədov biznesini BƏƏ-yə köçürüb

Keçmiş qaydasız döyüşçünün BƏƏ-də biznesi sürətlə böyüyür
Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO
15 Fevral 16:21
MMA

Tarixi şans - Mahaçev Ağ Ev turnirində döyüşmək istəyir - VİDEO

Çempion unikal hadisəyə hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur