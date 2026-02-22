Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO

ABŞ-nin Hyuston şəhərində keçirilən UFC "Fight Night 267" turniri başa çatıb. Gecənin əsas döyüşündə orta çəki dərəcəsində sabiq çempion Şon Strikland ilə onun həmyerlisi Entoni Ernandes qarşılaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, gərgin keçən mübarizə üçüncü raundda Şon Striklandın üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Rəqibinin başına bir neçə dəqiq və sarsıdıcı zərbə endirən Strikland Ernandesi çətin vəziyyətə salıb. Rəqibinin yerə yıxılmasından istifadə edən Şon zərbələrini davam etdirib və nəticədə hakim döyüşü dayandırmaq məcburiyyətində qalıb.
Bu qələbə ilə Strikland MMA-dakı ümumi qələbə sayını 30-a çatdırıb, aktivində isə yeddi məğlubiyyət var. Ernandesin hesabında isə 20 qələbə və üç məğlubiyyət qalıb.