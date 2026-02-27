27 Fevral 2026
Topuriya: “Heç vaxt Həbibin üslubunun azarkeşi olmamışam”

MMA
Xəbərlər
27 Fevral 2026 12:40
60
Yüngül çəkidə UFC çempionu olan gürcü əsilli ispaniyalı Ilia Topuria məşhur döyüşçü Həbib Nurməhəmmədov barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, Həbibin döyüş üslubunu maraqlı hesab etmədiyini bildirib.

İ. Topuriyanın sözlərinə görə, Nurməhəmmədovu izləməyi cəlbedici edən əsas amil onun məğlubedilməz olması idi və hər kəsin onu kimin məğlub edəcəyini gözləməsi intriqa yaradırdı.

“Reallıq budur ki, mən heç vaxt onun döyüş üslubunun azarkeşi olmamışam. Heç vaxt”, – deyə Topuriya “YouTube”da yayımlanan podkastda bildirib.

İdman.Biz
