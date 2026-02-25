25 Fevral 2026
AZ

Həmzət Çimayev zədələndi: Çempion kəmərindən imtina edə bilər

MMA
Xəbərlər
25 Fevral 2026 17:57
91
Həmzət Çimayev zədələndi: Çempion kəmərindən imtina edə bilər

UFC-nin orta çəki dərəcəsində reytinqin ikinci pilləsində qərarlaşan Nassurdin İmavov, divizionun hazırkı çempionu Həmzət Çimayevlə döyüşün niyə hələ də rəsmiləşməməsinin səbəbini açıqlayıb.

İdman.Biz “MMA Fighting” istinadən xəbər verir ki, fransalı döyüşçü çempionun zədəli olduğunu bildirib.

“Hələlik heç bir yekun xəbər yoxdur, müqavilə imzalanmayıb. UFC döyüşü dekabra, sonra isə fevrala təyin etmək istəyirdi, lakin Həmzət zədələndi. Bu yaxınlarda Mik Meynardla danışdıq, onlar bu döyüşün baş tutmasını istəyirlər. Mən bilirəm ki, növbəti döyüşüm titul uğrunda olmalıdır”, - deyə İmavov söyləyib.

Həmzət Çimayev ötən ilin noyabrında ayağından kiçik bir əməliyyat keçirəcəyini və Ramazan ayından sonra oktaqona qayıtmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı. Lakin son gələn məlumatlar onun planlarının dəyişdiyini göstərir.

İddialara görə, Çimayev orta çəkidəki titulundan imtina edərək yarım-ağır çəki dərəcəsinə keçə bilər. Onun aprelin 11-də Mayamidə keçiriləcək UFC 327 turnirində boş qalan çempionluq kəməri uğrunda İrji Proxazka ilə qarşılaşacağı deyilir. Lakin bu məlumat hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır
12:52
MMA

UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır

Tarixi hadisənin təşkili UFC-yə əvvəlkindən üç dəfə baha başa gələcək
Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”
24 Fevral 06:05
MMA

Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”

Rouzi ilə Karano mayın 17-də qarşılaşacaqlar
Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması
22 Fevral 11:27
MMA

Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması

37 yaşlı döyüşçü növbəti döyüşü üçün istənilən şəxslə qarşılaşmağa hazır olduğunu bildirib
Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO
22 Fevral 10:42
MMA

Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO

Amerikalı döyüşçü rəqibini üçüncü raundda yerə sərərək qələbəni bayram edib

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib
21 Fevral 21:31
MMA

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

Rouzi-Karano döyüşü “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq
Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib
21 Fevral 08:14
MMA

Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib - FOTO

Ağırlaşmalar səbəbindən ikinci əməliyyata ehtiyac duyulub

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi