Həmzət Çimayev zədələndi: Çempion kəmərindən imtina edə bilər

UFC-nin orta çəki dərəcəsində reytinqin ikinci pilləsində qərarlaşan Nassurdin İmavov, divizionun hazırkı çempionu Həmzət Çimayevlə döyüşün niyə hələ də rəsmiləşməməsinin səbəbini açıqlayıb.
İdman.Biz “MMA Fighting” istinadən xəbər verir ki, fransalı döyüşçü çempionun zədəli olduğunu bildirib.
“Hələlik heç bir yekun xəbər yoxdur, müqavilə imzalanmayıb. UFC döyüşü dekabra, sonra isə fevrala təyin etmək istəyirdi, lakin Həmzət zədələndi. Bu yaxınlarda Mik Meynardla danışdıq, onlar bu döyüşün baş tutmasını istəyirlər. Mən bilirəm ki, növbəti döyüşüm titul uğrunda olmalıdır”, - deyə İmavov söyləyib.
Həmzət Çimayev ötən ilin noyabrında ayağından kiçik bir əməliyyat keçirəcəyini və Ramazan ayından sonra oktaqona qayıtmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı. Lakin son gələn məlumatlar onun planlarının dəyişdiyini göstərir.
İddialara görə, Çimayev orta çəkidəki titulundan imtina edərək yarım-ağır çəki dərəcəsinə keçə bilər. Onun aprelin 11-də Mayamidə keçiriləcək UFC 327 turnirində boş qalan çempionluq kəməri uğrunda İrji Proxazka ilə qarşılaşacağı deyilir. Lakin bu məlumat hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb.