25 Fevral 2026
AZ

UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır

MMA
Xəbərlər
25 Fevral 2026 12:52
83
UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır

UFC tərəfindən bu il ABŞ-də, “Ağ Ev”in həyətində keçiriləcək turnirin xərclərinin təxminən 60 milyon dollara çatacağı bildirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu məbləğ "UFC 306"nın Las Veqasda “Sphere” arenasında təşkil olunan turnirdən təqribən 20 milyon dollar çoxdur.

“Ağ Ev”in həyətində keçiriləcək turnir 14 iyun tarixində planlaşdırılır və ABŞ-nin müstəqilliyinin 250 illiyinə həsr olunacaq. Maliyyə yükünün böyük hissəsi səhnə quruluşu, təhlükəsizlik və logistika xərclərindən ibarətdir. UFC rəhbərliyi tədbirin maliyyələşdirilməsini tam öz üzərinə götürəcəyini açıqlayıb, yəni dövlət vəsaitindən istifadə olunmayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”
24 Fevral 06:05
MMA

Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”

Rouzi ilə Karano mayın 17-də qarşılaşacaqlar
Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması
22 Fevral 11:27
MMA

Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması

37 yaşlı döyüşçü növbəti döyüşü üçün istənilən şəxslə qarşılaşmağa hazır olduğunu bildirib
Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO
22 Fevral 10:42
MMA

Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO

Amerikalı döyüşçü rəqibini üçüncü raundda yerə sərərək qələbəni bayram edib

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib
21 Fevral 21:31
MMA

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

Rouzi-Karano döyüşü “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq
Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib
21 Fevral 08:14
MMA

Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib - FOTO

Ağırlaşmalar səbəbindən ikinci əməliyyata ehtiyac duyulub
Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram
20 Fevral 14:58
MMA

Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

Topuriyanın yarımorta çəkiyə keçid iddiası böyük döyüş ehtimalını alovlandırdı

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı