Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”

Keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi bildirib ki, 17 mayda Cina Karano ilə döyüşü adi bir tədbir olmayacaq.
İdman.Biz bildirir ki, Rouzi döyüşü MVP ilə UFC arasında qarşıdurma adlandırıb.
“Bütün bunlar təkcə bu döyüşlə bağlı deyil. Bu, UFC-yə qarşı MVP-dir və mən çox ciddi mübarizə aparacağam. Onlar rəqabət çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Onlar hər iki ildən bir kollektiv iddiaları həll edə bilməzlər - bu, biznesin qiymətidir. Buna görə də mən həqiqətən Dana [Uayt]a kömək etməyə çalışıram. Əgər kimsə onun şagirdi olmağa hazırlanıbsa, bu mənəm. Düşünürəm ki, onun indiyə qədər ən sevimli rəqibi mən olacağam”, - deyə “Post Wrestling” Rouzinin sözlərini sitat gətirib.