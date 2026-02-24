24 Fevral 2026
AZ

Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”

MMA
Xəbərlər
24 Fevral 2026 06:05
318
Rouzi Karano ilə döyüş barədə: “Bu, MVP-UFC qarşıdurması olacaq”

Keçmiş UFC çempionu Ronda Rouzi bildirib ki, 17 mayda Cina Karano ilə döyüşü adi bir tədbir olmayacaq.

İdman.Biz bildirir ki, Rouzi döyüşü MVP ilə UFC arasında qarşıdurma adlandırıb.

“Bütün bunlar təkcə bu döyüşlə bağlı deyil. Bu, UFC-yə qarşı MVP-dir və mən çox ciddi mübarizə aparacağam. Onlar rəqabət çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Onlar hər iki ildən bir kollektiv iddiaları həll edə bilməzlər - bu, biznesin qiymətidir. Buna görə də mən həqiqətən Dana [Uayt]a kömək etməyə çalışıram. Əgər kimsə onun şagirdi olmağa hazırlanıbsa, bu mənəm. Düşünürəm ki, onun indiyə qədər ən sevimli rəqibi mən olacağam”, - deyə “Post Wrestling” Rouzinin sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması
22 Fevral 11:27
MMA

Konor Makqreqor geri qayıdır: İrlandiyalı ulduzdan gözlənilməz rəqib açıqlaması

37 yaşlı döyüşçü növbəti döyüşü üçün istənilən şəxslə qarşılaşmağa hazır olduğunu bildirib
Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO
22 Fevral 10:42
MMA

Şon Striklanddan möhtəşəm qələbə: Entoni Ernandes nokautla məğlub oldu - VİDEO

Amerikalı döyüşçü rəqibini üçüncü raundda yerə sərərək qələbəni bayram edib

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib
21 Fevral 21:31
MMA

Ronda Rouzi UFC-ni sərt tənqid edib

Rouzi-Karano döyüşü “Jake Paul's Most Valuable Promotions” çərçivəsində baş tutacaq
Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib
21 Fevral 08:14
MMA

Ceyk Pol Entoni Coşua ilə döyüşdən sonra təkrar çənə əməliyyatı keçirib - FOTO

Ağırlaşmalar səbəbindən ikinci əməliyyata ehtiyac duyulub
Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram
20 Fevral 14:58
MMA

Maxaçevdən açıq mesaj: təhlükə görmürəm, amma şouya hazıram

Topuriyanın yarımorta çəkiyə keçid iddiası böyük döyüş ehtimalını alovlandırdı
Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq
17 Fevral 22:34
MMA

Hollivud aktrisası keçmiş UFC çempionu ilə döyüşə çıxacaq - FOTO

Karano “Mandalorlu”, “Dedpul”, “Qan və sümük”, “Qarşısıalınmazlar”, “Qanlı qisas” və başqa filmlərdə çəkilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO
23 Fevral 02:15
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” və “Barselona” turnir cədvəlində irəlilədi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Valensiya” hesabı açsa da, qələbəni qoruya bilmədi

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı