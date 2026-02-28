1 Mart 2026
AZ

ABŞ HHQ veteranı Həmzət Çimayevi ona hücum etməkdə ittiham edib - FOTO

MMA
Xəbərlər
28 Fevral 2026 22:56
166
ABŞ HHQ veteranı Həmzət Çimayevi ona hücum etməkdə ittiham edib

Amerikalı blogger Riç Patterson, BƏƏ-ni təmsil edən 31 yaşlı məğlubedilməz UFC orta çəkili çempionu Həmzət Çimayevi Dubay hava limanında ona hücumda günahlandırıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, veteran bildirib ki, Çimayevlə şəkil çəkdirmək istədikdən sonra Həmzət onun sinəsinə təpik vurub.

"Mən ər, ata və çoxları üçün qardaşam. Məsələ burasındadır ki, səyahət edərkən heç kim hücuma məruz qalacağını gözləmir, həm də izlədiyi birinə salam vermək üçün kiməsə yaxınlaşmağa çalışan bir azarkeş kimi. Gecə saat 1 ilə 2 arasında Həmzət Çimayev Dubay Beynəlxalq Hava Limanında ABŞ-a qayıdarkən mənə hücum etdi. O, məni itələyib sinəmə təpik vurmaq qərarına gələndə sözün əsl mənasında onun və təxminən yeddi-səkkiz nəfərin əhatəsində idim.

Bütün bunlar müşahidə kameralarında qeyd olunub. Səhər nə qədər tezdən, nə qədər sərxoş və ya kefli olsa da, heç kim buna layiq deyil. Mən 46 yaşlı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri veteranıyam. Bu oğlanın vəhşi davranışı ilə bağlı hekayələr və şayiələr doğrudur. Bu oğlan məni nokauta salmağa çalışdı”, - Patterson sosial media səhifəsində yazıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konor Makqreqor Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirində iştirak etməyəcək – İnsayder
28 Fevral 21:57
MMA

Konor Makqreqor Ağ Evdə keçiriləcək UFC turnirində iştirak etməyəcək – İnsayder

Ağ evdə UFC tədbiri iyunun 14-də keçiriləcək
İliya Topuriya Mahaçevlə döyüşmək istədiyini bildirib - VİDEO
28 Fevral 05:05
MMA

İliya Topuriya Mahaçevlə döyüşmək istədiyini bildirib - VİDEO

İspan-gürcü döyüşçüsü peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib
Topuriya: “Heç vaxt Həbibin üslubunun azarkeşi olmamışam”
27 Fevral 12:40
MMA

Topuriya: “Heç vaxt Həbibin üslubunun azarkeşi olmamışam”

Gürcü əsilli döyüşçü Nurməhəmmədovun niyə görə marağa səbəb olmasını açıqlayıb
Dana Uayt siyasi baxışlar barədə: “Mənimlə razılaşmaya bilərsiniz, amma yola gedə bilərik”
27 Fevral 04:10
MMA

Dana Uayt siyasi baxışlar barədə: “Mənimlə razılaşmaya bilərsiniz, amma yola gedə bilərik”

Uayt ABŞ prezidenti Donald Trampla uzun müddətdir dostdur
Həmzət Çimayev zədələndi: Çempion kəmərindən imtina edə bilər
25 Fevral 17:57
MMA

Həmzət Çimayev zədələndi: Çempion kəmərindən imtina edə bilər

Nassurdin İmavov titullu rəqibinin durumuna aydınlıq gətirib
UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır
25 Fevral 12:52
MMA

UFC-nin “Ağ Ev” turniri üçün xərcləri rekord həddə çatır

Tarixi hadisənin təşkili UFC-yə əvvəlkindən üç dəfə baha başa gələcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
26 Fevral 02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Fevral 16:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” - “Neftçi” oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Beləliklə, tərəflər hərəyə bir xalla kifayətləniblər