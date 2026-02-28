ABŞ HHQ veteranı Həmzət Çimayevi ona hücum etməkdə ittiham edib - FOTO

Amerikalı blogger Riç Patterson, BƏƏ-ni təmsil edən 31 yaşlı məğlubedilməz UFC orta çəkili çempionu Həmzət Çimayevi Dubay hava limanında ona hücumda günahlandırıb.
İdman.Biz-in məlumatına görə, veteran bildirib ki, Çimayevlə şəkil çəkdirmək istədikdən sonra Həmzət onun sinəsinə təpik vurub.
"Mən ər, ata və çoxları üçün qardaşam. Məsələ burasındadır ki, səyahət edərkən heç kim hücuma məruz qalacağını gözləmir, həm də izlədiyi birinə salam vermək üçün kiməsə yaxınlaşmağa çalışan bir azarkeş kimi. Gecə saat 1 ilə 2 arasında Həmzət Çimayev Dubay Beynəlxalq Hava Limanında ABŞ-a qayıdarkən mənə hücum etdi. O, məni itələyib sinəmə təpik vurmaq qərarına gələndə sözün əsl mənasında onun və təxminən yeddi-səkkiz nəfərin əhatəsində idim.
Bütün bunlar müşahidə kameralarında qeyd olunub. Səhər nə qədər tezdən, nə qədər sərxoş və ya kefli olsa da, heç kim buna layiq deyil. Mən 46 yaşlı ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri veteranıyam. Bu oğlanın vəhşi davranışı ilə bağlı hekayələr və şayiələr doğrudur. Bu oğlan məni nokauta salmağa çalışdı”, - Patterson sosial media səhifəsində yazıb.