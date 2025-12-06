6 Dekabr 2025
AZ

Konor Makqreqora qarşı cinsi təcavüz iddiası geri götürülüb

MMA
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 22:43
32
Konor Makqreqora qarşı cinsi təcavüz iddiası geri götürülüb

66 və 70 kq çəkidə keçmiş UFC çempionu Konor Makqreqora qarşı cinsi təcavüz iddiası geri çağırılıb.

İdman.Biz bu barədə ESPN-ə istinadən məlumat verir.

Makqreqoru 2023-cü ildə NBA-da “Mayami Hit” və “Denver Naqqets” komandaları arasında keçirilən matçından sonra tualetdə qeyri-münasib davranışda günahlandıran iddiaçı könüllü olaraq geri çəkildiyini deyib. Buna görə də, iş üzrə əlavə məhkəmə prosesi ləğv edilib. Makqreqor özü bütün iddiaları rədd edib.

İddiada bildirlir ki, qadınla danışdıqdan sonra Makqreqor onu tutub kişilərin tualetinə aparıb və orada təcavüz baş verib. Bu ilin yanvar ayında qadın Makqreqor və “Mayami Hit” komandasına qarşı mülki iddia qaldırıb. Florida Baş Prokurorluğu cinayət işi qaldırmaqdan imtina edib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tofiq Musayev MMA və Qrapplinq Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib - FOTO
23:21
MMA

Tofiq Musayev MMA və Qrapplinq Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib - FOTO

Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov çıxış edərək yeni seçilmiş rəhbərliyi təbrik edib
Nazim Sadıqov sabah fransalı rəqibi ilə döyüşə çıxacaq - VİDEO
11:48
MMA

Nazim Sadıqov sabah fransalı rəqibi ilə döyüşə çıxacaq - VİDEO

Nazim Sadıqov isə 2025-ci ildə iki döyüş keçirib
Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir
04:13
MMA

Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir

Mahaçev promouşenin yarımorta çəki çempionudur
Veteranların abidəsi ilə “döyüşən” MMA ustasına cinayət işi açılıb - FOTO
5 Dekabr 21:15
MMA

Veteranların abidəsi ilə “döyüşən” MMA ustasına cinayət işi açılıb - FOTO

Zaur İsmayılova qarşı cinayət işi açılıb

UFC 2026-cı ilin martında Londonda keçiriləcək turnirin anonsunu edib - VİDEO
5 Dekabr 20:30
MMA

UFC 2026-cı ilin martında Londonda keçiriləcək turnirin anonsunu edib - VİDEO

“O2 Arena”da keçiriləcək tədbir 21 mart 2026-cı ildə baş tutacaq
Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir
5 Dekabr 05:06
MMA

Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir

WWE Trampın “WWE Saturday Night's Main Event” tədbirinə qatılması ehtimalını irəli sürüb

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO
4 Dekabr 21:45
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib