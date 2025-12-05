5 Dekabr 2025
AZ

Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir

MMA
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 05:06
16
Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir

30 yaşlı amerikalı bloger, idmançı və məşhur güləş promouşeni “World Wrestling Entertainment”in (WWE) nümayəndəsi Loqan Pol, ABŞ prezidenti Donald Trampın 13 dekabrda Vaşinqtonda keçiriləcək tədbirə qatılmasının “möhtəşəm” olacağını söyləyib.

İdmançı həmçinin bildirib ki, WWE Donald Trampın 13 dekabrda “WWE Saturday Night's Main Event” tədbirinə qatılması ehtimalını irəli sürüb. Tramp tədbirə əfsanəvi restler Con Sinanın vida qarşılaşmasına baxmaq üçün qatılmaq istəyir.

Pol bunun baş verə biləcəyini və “möhtəşəm olacağını” düşündüyünü bildirib.

Bununla belə, WWE-nin nə qədər siyasi olmaq istədiyi ilə bağlı bəzi şübhələr qalmaqdadır.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İkimizə 63 nokaut” - Makqreqor Mayk Taysonla görüşüb - FOTO
4 Dekabr 06:14
MMA

“İkimizə 63 nokaut” - Makqreqor Mayk Taysonla görüşüb - FOTO

İrlandiyalı UFC çempionu Taysonla şəklini paylaşıb
Merab Dvalişvili ilə Pyotr Yanın revanşı: Rəqiblərdən biri çox yüklənib
2 Dekabr 12:35
MMA

Merab Dvalişvili ilə Pyotr Yanın revanşı: Rəqiblərdən biri çox yüklənib

Döyüş həvəskarları Las-Veqasdak qarşılaşmanı böyük maraqla gözləyirlər
Dana Uayt hazırda kimi UFC-də ən güclü döyüşçü hesab etdiyini deyib - VİDEO
2 Dekabr 04:11
MMA

Dana Uayt hazırda kimi UFC-də ən güclü döyüşçü hesab etdiyini deyib - VİDEO

Uaytın sözlərinə görə, UFC-ni birdəfəlik dəyişdirən döyüşçü Konor Makqreqordur
Andrey Orlovski: “Yemelyanenko qorxağın biridir”
2 Dekabr 01:47
MMA

Andrey Orlovski: “Yemelyanenko qorxağın biridir”

Fyodor və Andrey daha əvvəl döyüşdə qarşılaşıblar
Con Cons: “Mənim istedadım Tanrıdandır”
2 Dekabr 00:33
MMA

Con Cons: “Mənim istedadım Tanrıdandır”

Consun rekordu 28 qələbə, bir məğlubiyyətdir
Usik Coşua-Pol döyüşü barədə: “Fiat” “Rolls-Royce”la rəqabət apara bilməz”
1 Dekabr 21:31
MMA

Usik Coşua-Pol döyüşü barədə: “Fiat” “Rolls-Royce”la rəqabət apara bilməz”

Coşua-Pol döyüşü dekabrın 19-da Mayamidə keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz