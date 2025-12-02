2 Dekabr 2025
Merab Dvalişvili ilə Pyotr Yanın revanşı: Rəqiblərdən biri çox yüklənib

2 Dekabr 2025 12:35
Dekabrın 6-dan 7-nə keçən gecə ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində “UFC 323” turniri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, əsas diqqətlər Merab Dvalişvili ilə rusiyalı döyüşçü, keçmiş çempion Pyotr Yan arasında baş tutacaq revanş döyüşünə yönələcək.

Döyüş Bakı vaxtı ilə 09:00-da başlayacaq.

İdmançılar ilk dəfə 2023-cü ilin martında qarşılaşmışdı. Həmin vaxt Merab Dvalişvili hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbə qazanmışdı. Yan isə ardıcıl üçüncü və ən ağır məğlubiyyətini alaraq sağalmaq üçün uzun fasilə götürmüşdü.

Üstündən iki ildən çox vaxt keçib. Dvalişvili hazırda UFC-nin əsas ulduzlarından və dominant çempiondur. Petin Yanla döyüşdən sonra beş qarşılaşma keçirib və hamısında qalib gəlib. Yan isə karyerasını yenidən qurub, üç döyüşü ardıcıl qazanıb və titul revanşı şansı əldə edib. Bu dəfə duel əvvəlkindən tam fərqli olacaq.

Yan revanşa başqa durumda çıxır: ardıcıl hakim qərarları ilə uduzduğu döyüşlər yoxdur, əvvəlki zədələrdən qurtulub və Merabı əvvəlki kimi qiymətləndirməmək kimi problem yaşamır. O həm fiziki, həm də mental baxımdan yenilənib.

Dvalişvili isə bir il ərzində dördüncü döyüşünə çıxacaq. İki qarşılaşma tam beş raund davam edib, Umar Nurməhəmmədova qarşı döyüş isə xüsusilə çətin keçib. Belə yüklənmədən sonra ən güclü idmançının belə orqanizmi yorğunluq əlamətləri göstərə bilər.

