6 Mart 2026
AZ

Dana Uayt bir sutkadan sonra Ağ Evdə UFC kartını elan edəcək

MMA
Xəbərlər
6 Mart 2026 21:50
45
Dana Uayt bir sutkadan sonra Ağ Evdə UFC kartını elan edəcək

UFC prezidenti Dana Uayt təsdiqləyib ki, 14 iyunda keçiriləcək Ağ Ev kartının rəsmi elanı 13 iyun şənbə günü UFC 326 yayımı zamanı veriləcək.

O, bu açıqlamanı Las-Veqasda tədbirdən əvvəl keçirilən mətbuat konfransında edib. Uayt həmçinin kartda olacaq təxmini döyüş sayını da açıqlayıb.

“Hazırda baxıram. Altı döyüşün hamısını görürəm. Altı döyüş keçirməyi planlaşdırırıq, amma yeddincisini də əlavə edə bilərik.

Hər səhər oyandığımda kimsə mənə “Bu döyüş olacaq” deyə “xəbər” göndərir. İnternetdəki bütün bu adamlar Ağ Ev üçün ağlına gələn hər döyüşü təqdim edirlər. Düşünürəm ki, onlar kifayət qədər şey ortaya qoysalar, bir şeyin qalacağını və nəticədə haqlı olacaqlarını ümid edirlər”, - MMA Fighting Uaytdan sitat gətirir.

Ağ Ev turniri ABŞ prezidenti Donald Trampın 80 illik yubileyi və ölkənin müstəqilliyinin 250 illiyi ilə üst-üstə düşür. Medianın tədbirlə əlaqələndirdiyi döyüşçülər arasında Konor Makqreqor, Con Cons və Aleks Pereyra da var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fiziyevin rəqibi ilə döyüş: Rəqib dəyişikliyi Tofiq Musayev üçün nə ilə təhlükəlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:13
MMA

Fiziyevin rəqibi ilə döyüş: Rəqib dəyişikliyi Tofiq Musayev üçün nə ilə təhlükəlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycanlı döyüşçü qarşıdakı turnirə hazırlığını yenidən qurmaq məcburiyyətində qalıb
UFC Azərbaycana qayıdır? - VİDEO
11:32
MMA

UFC Azərbaycana qayıdır? - VİDEO

UFC-nin prezidentindən qaydasız döyüş həvəskarları üçün açıqlama
Tofiq Musayevin rəqibi dəqyişdi: Braziliyalını çilili əvəz edəcək - VİDEO
00:19
MMA

Tofiq Musayevin rəqibi dəqyişdi: Braziliyalını çilili əvəz edəcək - VİDEO

Döyüşçülər martin 28-də qarşılaşacaqlar
Hollovey UFC titulu uğrunda döyüşməkdənsə, Makqreqorla qarşılaşmağa üstünlük verəcəyini bildirib
5 Mart 22:55
MMA

Hollovey UFC titulu uğrunda döyüşməkdənsə, Makqreqorla qarşılaşmağa üstünlük verəcəyini bildirib

Hollovey 20 iyulda UFC 318-də keçirilən son döyüşündə həmyerlisi Dastin Porye ilə qarşılaşıb
Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacaq
5 Mart 21:24
MMA

Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacaq

UFC Ağ Ev tədbiri 14 iyunda olacaq
Fiziyevin növbəti rəqibləri kimlər olacaq? - Üç mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
4 Mart 17:21
MMA

Fiziyevin növbəti rəqibləri kimlər olacaq? - Üç mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçünün mümkün rəqibləri arasında artıq qarşılaşdığı idmançı da var

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Mart 16:31
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Turan Tovuz” yarımfinala yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda baş tutub