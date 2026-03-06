UFC Azərbaycana qayıdır? - VİDEO

UFC-nin prezidenti Dana Uayt Azərbaycana gələcəkləri ilə bağlı açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, UFC prezidenti bu barədə “Fox Sports Australia” “YouTube” kanalına açıqlamasında söyləyib.
“Tezliklə Azərbaycana qayıdacağıq. Gürcüstan və Cənubi Afrika Respublikasına da getməyi planlaşdırırıq”, - deyə D.Uayt bildirib.
Qeyd edək ki, ötən il Azərbaycan ilk dəfə “UFC Fight Night” turnirinə ev sahibliyi edib. İyun ayında baş tutan tədbir UFC, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunmuşdu.