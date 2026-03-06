Fiziyevin rəqibi ilə döyüş: Rəqib dəyişikliyi Tofiq Musayev üçün nə ilə təhlükəlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Döyüşdən əvvəl rəqibin dəyişməsi nadir hallarda döyüşçü üçün yaxşı xəbər olur. Tofiq Musayevin vəziyyətində isə durum daha da çətin görünür: o, bir rəqibin əvəzinə üslub və qabarit baxımından tam fərqli bir döyüşçü ilə qarşılaşmalı olacaq.
Üstəlik, İqnasio Bahamondes antropometrik göstəricilərinə və məsafədən döyüş aparmaq tərzinə görə UFC-nin yüngül çəki dərəcəsində ən narahat rəqiblərdən biri hesab olunur. Güc mübadiləsinə əsaslanan üslubda döyüşməyə öyrəşmiş zərbə ustası üçün belə bir rəqiblə qarşılaşma ciddi taktiki sınağa çevrilə bilər. Məhz buna görə Musayev üçün rəqib dəyişikliyi xəbəri o qədər də xoş görünmür.
İdman.Biz xatırladır ki, əslində azərbaycanlı döyüşçü aprelin 4-də Las-Veqasda braziliyalı Samuel Sançesə qarşı oktaqona çıxmalı idi. Lakin bu qarşılaşma baş tutmadı - qeyri-rəsmi məlumata görə, braziliyalı zədə alıb.
Bundan sonra promouşn planları operativ şəkildə dəyişdi. Musayevin döyüşü bir həftə əvvələ – martın 28-də Sietldə keçiriləcək turnirə keçirildi. Azərbaycanlı idmançının yeni rəqibi qısa müddətli xəbərdarlıqla döyüşə razılıq verən çilili İqnasio Bahamondes oldu.
Azərbaycanlı MMA azarkeşləri üçün Bahamondesin adı yaxşı tanışdır. Məhz o, ötən ilin iyununda Bakıda keçirilən UFC turnirində Rafael Fiziyevin rəqibi olmuşdu. Həmin döyüşdə Fiziyev hakimlərin yekdil qərarı ilə inamlı qələbə qazanmışdı. Elə həmin axşam Tofiq Musayev də UFC-də ilk və hələlik yeganə döyüşünü keçirmişdi. Onun debütü uğursuz alınmışdı: Qırğızıstan təmsilçisi Miktibek Orolbai artıq birinci raundda “kimura” ağrılı fəndi ilə görüşü başa çatdırmışdı.
İndi Musayev UFC-də hekayəsini yenidən başlamaq şansı qazanır. Lakin yeni rəqib bu vəzifəni xeyli çətinləşdirir.
İqnasio Bahamondes yüngül çəkidə ən iri qabaritli döyüşçülərdən biridir. Onun boyu təxminən 191 sm-dir, halbuki Musayev xeyli daha kompakt quruluşa malikdir. Bundan əlavə, onların qol açıqlığı arasında təxminən 16 santimetr fərq var. Zərbə üslubunda döyüşən idmançı üçün bu, mühüm amildir: Bahamondes uzun düz zərbələrdən, front-kiklərdən aktiv istifadə edir və əsasən məsafədən işləməyi üstün tutur.
Statistika da onun aqressiv üslubunu təsdiqləyir. Çilili orta hesabla dəqiqədə altıdan çox əhəmiyyətli zərbə endirir və daim iş həcmi ilə rəqiblərinə təzyiq göstərir. Üstəlik, o, yalnız ayaqüstə döyüşdə təhlükəli deyil. Aktivində həm nokaut, həm də ağrılı fəndlərlə qələbələr var ki, bu da onu kifayət qədər universal döyüşçüyə çevirir.
Bununla belə, Musayevin güclü tərəfləri də yaxşı məlumdur. Azərbaycanlı döyüşçü açıq-aydın zərbə ustasıdır və çox ağır əllərə malikdir. Peşəkar karyerasındakı 22 qələbənin böyük hissəsini nokaut və ya texniki nokautla qazanıb. Musayev ayaqüstə sıx və sərt döyüş tempi diktə etdikdə, bir dəqiq zərbə ilə qarşılaşmanı bitirə bilir.
Məhz buna görə qarşıdakı döyüşün əsas sualı məsafə ilə bağlı olacaq. Əgər Bahamondes rəqibini uzaq məsafədə saxlaya və seriyalarla işləyə bilsə, onun qabariti və aktivliyi ciddi üstünlüyə çevrilə bilər. Amma Musayev məsafəni tez qısalda və orta məsafədə güc mübadiləsini qəbul etdirə bilsə, öz zərbə gücündən istifadə etmək imkanı qazanacaq.
Müəyyən intriqanı qısa müddətli xəbərdarlıq amili də yaradır. Bahamondes turnirə cəmi bir neçə həftə qalmış döyüşə razılıq verib ki, bu da Musayevə qarşı tam hazırlıq düşərgəsinin olmaması deməkdir. Lakin azərbaycanlı döyüşçü üçün də vəziyyət ideal deyil. Onun hazırlığı əvvəlcə fərqli üsluba malik başqa rəqibə qarşı qurulmuşdu və buna görə də dəyişikliklər artıq düşərgə zamanı edilməli olur.
Beləliklə, Sietldə Musayevi UFC karyerasında çox şeyi müəyyən edə biləcək bir döyüş gözləyir. Uğursuz debütdən sonra onun üçün yalnız yaxşı döyüş göstərmək deyil, həm də təşkilatın səviyyəsinə uyğunlaşa və təhlükəli rəqiblərə öz oyununu qəbul etdirə bildiyini sübut etmək vacibdir.
Bahamondes kimi döyüşçü üzərində qələbə idmançımızı divizionda ciddi perspektivlər barədə müzakirələrə tez qaytara bilər. Məğlubiyyət isə yeni şanslara aparan yolu xeyli çətinləşdirəcək. Məhz buna görə Sietldə keçiriləcək qarşıdakı döyüş Tofiq Musayev üçün sadəcə növbəti çıxış deyil, UFC-də möhkəmlənməyə hazır olub-olmadığını göstərəcək əsl imtahan kimi görünür.