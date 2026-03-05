Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacaq

UFC prezidenti Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacağını bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, UFC Ağ Ev tədbiri 14 iyunda ABŞ prezidentinin rəsmi iqamətgahının ərazisində keçirilməsi planlaşdırılır.
“Bu həftə tam kartı açıqlayacağam. Hər şey hazırdır. Biz onu o qədər gizli saxladıq ki, hətta bu tədbir üzərində işləyərkən, tanışlıq otağında belə, adları yazılmış adi lövhədən istifadə etmədik; hər şeyi əl ilə yazdıq və sonra sildik. Çox çəkməyəcək”, - deyə MMA Mania Uaytdan sitat gətirir.
Tədbir ABŞ müstəqilliyinin 250 illiyi şərəfinə keçiriləcək. Bundan əlavə, 14 iyun hazırkı ABŞ prezidenti Donald Trampın doğum günüdür.