3 Mart 2026
AZ

İliya Topuriya Konor Makqreqorla döyüşmək istəyir

MMA
Xəbərlər
3 Mart 2026 08:14
59
İliya Topuriya Konor Makqreqorla döyüşmək istəyir

Hazırkı UFC yüngül çəki çempionu, məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İlİya Topuriya irlandiyalı Konor Makqreqorla döyüşmək istəyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, İliyanın 17 qələbəsi var, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub və heç bir məğlubiyyəti yoxdur.

“Kiminlə döyüşmək istərdim? Konorla. Onunla döyüşməyi çox istərdim; həqiqətən də bundan zövq alardım. Bəli, o, 10 il əvvəlki Konor deyil. Amma bu vacib deyil”, Topuriya blogger Adin Rozanın YouTube kanalında yayımladığı yayımda deyib.

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İslam Mahaçev Yan Qarri ilə döyüşməyəcək
2 Mart 19:42
MMA

İslam Mahaçev Yan Qarri ilə döyüşməyəcək

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir
İliya Topuriya: “Məni məğlub etmək üçün gərək məni öldürəsiniz”
2 Mart 10:53
MMA

İliya Topuriya: “Məni məğlub etmək üçün gərək məni öldürəsiniz”

UFC çempionu rəqiblərinə mesaj ünvanlayıb
Morales Mahaçevə meydan oxudu - FOTO
2 Mart 04:27
MMA

Morales Mahaçevə meydan oxudu - FOTO

Ekvadorlu məğlubedilməz döyüşçü çempionun fotosunu göstərərək onu döyüşə çağırdı
Amil Mustafayev özbək rəqibin ilk raunddaca ağrıdıcı fəndlə təslim etdi- VİDEO
2 Mart 00:40
MMA

Amil Mustafayev özbək rəqibin ilk raunddaca ağrıdıcı fəndlə təslim etdi- VİDEO

MMA döyüşçümüz Tbilisidə keçirilən “Max Fight” turnirində parlaq çıxış edib
Kavana Meksikada sensasiya etdi: Brendon Moreno doğma divarlar arasında məğlub oldu
1 Mart 09:49
MMA

Kavana Meksikada sensasiya etdi: Brendon Moreno doğma divarlar arasında məğlub oldu

Qısa müddət öncə döyüşə razılıq verən britaniyalı idmançı eks-çempionu sıradan çıxardı
Topuriya MMA-da ən çətin rəqibinin adını çəkib
1 Mart 09:08
MMA

Topuriya MMA-da ən çətin rəqibinin adını çəkib

İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq