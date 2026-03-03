İliya Topuriya Konor Makqreqorla döyüşmək istəyir

Hazırkı UFC yüngül çəki çempionu, məğlubedilməz 29 yaşlı ispan-gürcü İlİya Topuriya irlandiyalı Konor Makqreqorla döyüşmək istəyini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, İliyanın 17 qələbəsi var, bunlardan yalnız ikisi qərarla olub və heç bir məğlubiyyəti yoxdur.
“Kiminlə döyüşmək istərdim? Konorla. Onunla döyüşməyi çox istərdim; həqiqətən də bundan zövq alardım. Bəli, o, 10 il əvvəlki Konor deyil. Amma bu vacib deyil”, Topuriya blogger Adin Rozanın YouTube kanalında yayımladığı yayımda deyib.
İspan-gürcü idmançı peşəkar qarışıq döyüş sənətlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, Şimali Amerika Matador Liqasında 2020-ci ilin oktyabrında yarışmağa başlayıb.