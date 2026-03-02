2 Mart 2026
İslam Mahaçev Yan Qarri ilə döyüşməyəcək

2 Mart 2026 19:42
Yarımorta çəkidə hazırkı UFC çempionu, 34 yaşlı rusiyalı İslam Mahaçevin meneceri Əli Əbdüləziz, yetirməsinin növbəti rəqibinin 77 kq çəki dərəcəsində döyüşən irlandiyalı Yan Qarri olacağı ilə bağlı şayiələrə reaksiya verib.

İdman.Biz bildirir ki, menecer şayiələri təkzib edib.

“Yan (Qarrinin) adı ortada yoxdur. Bu, daha böyük bir hadisədir. UFC-nin hazırda təşkil edə biləcəyi ən böyük döyüşlərdən biridir. Bizi izləməyə davam edin”, - Əbdüləziz sosial media səhifəsində yazıb.

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir. Onun rekordu 28 qələbə və bir məğlubiyyətdir. Mahaçev son döyüşündə Nyu-York şəhərində keçirilən “UFC 322”də avstraliyalı Cek Della Maddalena ilə qarşılaşıb. Mahaçev döyüşü yekdil qərarla qazanıb.

