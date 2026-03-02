İliya Topuriya: “Məni məğlub etmək üçün gərək məni öldürəsiniz”

29 yaşlı UFC çempionu, gürcü əsilli qaydasız döyüşçü İliya Topuriya gələcək rəqiblərinə mesaj ünvanlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, özünə olan inamından danışaraq rəqiblərinə xəbərdarlıq edib.
“Bilirəm ağrı və yorğunluq nədir. Özümü yaxşı tanıyıram, elə bir vəziyyət yoxdur ki, təslim olum. Buna görə də qəfəsə daxil olanda rəqibim bilməlidir ki, qarşısında ən amansız döyüşçü dayanıb. Məni məğlub etmək üçün öldürməli olacaqsınız. Mən isə həyatımı çox sevirəm və ölmək istəmirəm”, – deyə Topuriya bildirib.
Qeyd edək ki, İliya Topuriya qarışıq döyüş növlərində debütünü 2015-ci ilin aprelində edib. O, 2020-ci ilin oktyabrından etibarən Şimali Amerikanın UFC liqasında çıxış edir.
Topuriyanın aktivində 17 qələbə var. Onlardan yalnız ikisi hakimlərin qərarı ilə rəsmiləşib. Döyüşçü karyerası ərzində hələ ki, məğlubiyyətlə üzləşməyib.