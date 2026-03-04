Fiziyevin növbəti rəqibləri kimlər olacaq? - Üç mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Braziliyalı Maurisio Ruffiyə məğlubiyyət azərbaycanlı UFC döyüşçüsü Rafael Fiziyev qarşısında vacib seçim qoyub.
İdman.Biz xəbər verir ki, uzun illər UFC-nin yüngül çəkisində ən baxımlı zərbə ustalarından biri sayılan idmançı üçün növbəti döyüş sadəcə oktaqona qayıdış deyil, həm də qalibiyyət trayektoriyasını yenidən qurmaq imkanı olmalıdır.
R. Fiziyev karyerasını ehtiyatlı taktika üzərində quran döyüşçülərdən deyil. Onun üslubu sürət, kombinasiyalar, reaksiya üzərində iş və rəqibin zərbələrindən santimetrlərlə yayınması ilə məşhur olan “matrisa”dır. Məhz buna görə analitiklər və xarici jurnalistlər hazırda onun üçün bir neçə potensial rəqibi müzakirə edirlər və hər biri karyeranın davamı baxımından fərqli ssenari vəd edir.
Manuel Torres: əvvəlki ritmə dönüş imkanı
Meksikalı Manuel Torres mediada Fiziyevin növbəti döyüşü üçün ən məntiqli variantlardan biri kimi göstərilir. Onun boyu təxminən 178 sm-dir, Fiziyev isə 173 sm-dir. Qol açımı da təxminən 185 sm-ə qarşı 180 sm-dir. Bu, məsafədə kiçik üstünlük yaratsa da, döyüşü üslub baxımından narahat etmir.
Bu qarşılaşmanın maraqlı sayılmasının əsas səbəbi sadədir: hər iki döyüşçü ayaqüstü mübarizəyə üstünlük verir və erkən finiș axtarır. Fiziyev üçün bu, sürət, kombinasiyalar və ayaq işinin həlledici olduğu tanış modelə qayıdış deməkdir, yoxsa tor yanında davamlı güləş yox.
Lakin risk də var. Torres aqressivliyi və döyüşləri vaxtından əvvəl bitirmək bacarığı ilə tanınır. Uzun zərbə mübadiləsi təhlükəli ola bilər. Üstəlik, meksikalının Beneil Dariuşla planlaşdırılmış döyüşü var və Fiziyevlə variant yalnız həmin qarşılaşmadan sonra gündəmə gələ bilər.
Mateus Qamrot: baxışı dəyişə biləcək revanş
Mənaca tam fərqli seçim isə polşalı Mateuş Qamrotla revanşdır. Onların 2023-cü ilin sentyabrında baş tutan ilk döyüşündə Qamrot ikinci raundda Fiziyevin diz zədəsi almasının ardından texniki nokautla qalib gəlmişdi.
Antropometrik göstəricilərə görə Qamrot təxminən 178 sm boydadır, qol açımı isə 178 sm civarındadır. Onun əsas üstünlüyü isə ölçülər yox, güləş və daimi təzyiqdir. Qamrot rəqibləri yerə endirməyi və döyüşü ağır fiziki mübarizəyə çevirməyi bacarır.
Bu səbəbdən revanş həm cəlbedici, həm də risklidir. Belə səviyyəli güləşçi üzərində qələbə Fiziyevə divizionda münasibəti kökündən dəyişə və illərdir səslənən əsas sualı - onun təzyiq və güləşə nə dərəcədə hazır olması məsələsini - bağlaya bilər. Amma döyüş yenə daimi endirmələr və nəzarət ssenarisi ilə keçərsə, bu, ən çətin restart variantı ola bilər.
Dan Hoker: səs-küylü ad və qazanılması asan döyüş
Üçüncü variant yeni zelandiyalı Den Hukerlə bağlıdır. Ölçülərə görə bu, Fiziyev üçün ən narahat rəqibdir: Hokerin boyu təxminən 183 sm, qol açımı isə 191 sm-dir. Bu, hər iki göstəricidə təxminən 10 sm fərq deməkdir.
Belə fərq Fiziyevin uzun məsafəni keçərək Hokerin aktiv istifadə etdiyi cəb, front-kik və diz zərbələri altına girməsi anlamına gəlir. Əsas risk də bundadır.
Lakin üstünlüklər də aydındır. Hoker yüngül çəkidə tanınmış addır və onunla döyüş avtomatik olaraq böyük maraq doğurur. Üslub baxımından isə bu, demək olar ki, iki zərbə ustasının baxımlı qarşılaşması olar ki, bu da həm azarkeşlər, həm də UFC matçmeykerləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Seçimdən çox, məzmun önəmlidir
Bu variantların hər biri Fiziyev üçün fərqli vəzifə həll edir. Torreslə döyüş qalibiyyətlərə və tanış üsluba dönüş baxımından ən məntiqli görünür. Qamrotla revanş statusu kəskin yüksəldə bilər, lakin ideal hazırlıq tələb edir. Hokerlə qarşılaşma isə mediada rezonans və baxımlılıq vəd edir, baxmayaraq ki, ölçü baxımından çətin tapşırıqdır.
Fiziyev hansı yolu seçməsindən asılı olmayaraq, onun üçün indi təkcə rəqib deyil, döyüşün məzmunu da vacibdir. UFC-nin yüngül çəkisi təşkilatın ən sıx divizionlarından biri olaraq qalır və yüksək mövqelər uğrunda mübarizəyə dönüş yalnız bir şərtlə mümkündür - “Ataman” vaxtilə adını kateqoriyanın ən çox müzakirə olunan simalarından birinə çevirən üslubu yenidən nümayiş etdirməlidir.