6 Mart 2026
AZ

Hollovey UFC titulu uğrunda döyüşməkdənsə, Makqreqorla qarşılaşmağa üstünlük verəcəyini bildirib

MMA
Xəbərlər
5 Mart 2026 22:55
86
Hollovey UFC titulu uğrunda döyüşməkdənsə, Makqreqorla qarşılaşmağa üstünlük verəcəyini bildirib

BMF titulunun sahibi amerikalı Maks Hollovey, əgər ona titul şansı təklif olunarsa, irlandiyalı Konor Makqreqorla döyüşməyə üstünlük verəcəyini söyləyib.

İdman.Biz bildirir ki, Hollovey 20 iyulda UFC 318-də keçirilən son döyüşündə həmyerlisi Dastin Porye ilə qarşılaşıb. Döyüş tam beş raund davam edib və Holloveyin yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.

“Hiss edirəm ki, nə olursa olsun, titul uğrunda mübarizə aparmaq şansım olacaq. Fürsət yarandıqda, pul üçün mübarizə aparmalısan. Hər iki döyüş pul döyüşüdür, amma Makqreqor Makqreqordur. Çağırışı qəbul etməmək üçün tamamilə axmaq olmalısan. Məni məğlub edən hər kəsdən qisas almaq istəyirəm. Konorla heç vaxt belə bir fürsətim olmayıb. Ona görə də qisas ala bilsəm, əyləncəli olacaq”, - deyə “Bloody Elbow” Holloveydən sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacaq
5 Mart 21:24
MMA

Dana Uayt bu həftə UFC Ağ Ev tədbiri üçün tam kartı açıqlayacaq

UFC Ağ Ev tədbiri 14 iyunda olacaq
Fiziyevin növbəti rəqibləri kimlər olacaq? - Üç mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
4 Mart 17:21
MMA

Fiziyevin növbəti rəqibləri kimlər olacaq? - Üç mümkün variant - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçünün mümkün rəqibləri arasında artıq qarşılaşdığı idmançı da var
İan Harri İslam Mahaçevin menecerini “kiçik siçovul” adlandırdı
4 Mart 15:57
MMA

İan Harri İslam Mahaçevin menecerini “kiçik siçovul” adlandırdı

UFC ulduzu çempionu və onun menecerini sərt şəkildə tənqid edib
Konor Makqreqor UFC-də növbəti döyüşünün vaxtını açıqlayıb
3 Mart 21:08
MMA

Konor Makqreqor UFC-də növbəti döyüşünün vaxtını açıqlayıb

İrlandiyalı idmançı 2021-ci ilin iyul ayından bəri qarışıq döyüş sənətləri yarışlarında döyüşməyib
İliya Topuriya Konor Makqreqorla döyüşmək istəyir
3 Mart 08:14
MMA

İliya Topuriya Konor Makqreqorla döyüşmək istəyir

Topuriyanın 17 qələbəsi var və məğlubiyyəti yoxdur
İslam Mahaçev Yan Qarri ilə döyüşməyəcək - VİDEO
2 Mart 19:42
MMA

İslam Mahaçev Yan Qarri ilə döyüşməyəcək - VİDEO

Mahaçev hazırda UFC-də 16 qələbə seriyasına malikdir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb
5 Mart 20:54
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” penaltilər seriyasında “Qəbələ”yə qalib gələrək adını yarımfinala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” yarımfinalda “Qarabağ”la qarşılaşacaq
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir