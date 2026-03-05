Hollovey UFC titulu uğrunda döyüşməkdənsə, Makqreqorla qarşılaşmağa üstünlük verəcəyini bildirib

BMF titulunun sahibi amerikalı Maks Hollovey, əgər ona titul şansı təklif olunarsa, irlandiyalı Konor Makqreqorla döyüşməyə üstünlük verəcəyini söyləyib.
İdman.Biz bildirir ki, Hollovey 20 iyulda UFC 318-də keçirilən son döyüşündə həmyerlisi Dastin Porye ilə qarşılaşıb. Döyüş tam beş raund davam edib və Holloveyin yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.
“Hiss edirəm ki, nə olursa olsun, titul uğrunda mübarizə aparmaq şansım olacaq. Fürsət yarandıqda, pul üçün mübarizə aparmalısan. Hər iki döyüş pul döyüşüdür, amma Makqreqor Makqreqordur. Çağırışı qəbul etməmək üçün tamamilə axmaq olmalısan. Məni məğlub edən hər kəsdən qisas almaq istəyirəm. Konorla heç vaxt belə bir fürsətim olmayıb. Ona görə də qisas ala bilsəm, əyləncəli olacaq”, - deyə “Bloody Elbow” Holloveydən sitat gətirir.