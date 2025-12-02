Con Cons: “Mənim istedadım Tanrıdandır”

38 yaşlı keçmiş yarımağır və ağır çəkidə UFC-nin ikiqat çempionu, amerikalı Con Cons bacarıqlarının ona Tanrı tərəfindən bəxş edildiyinə əminliyini bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Cons 2008-ci ildən 2024-cü ilə qədər peşəkar yarışlarda iştirak edib.
“İnanıram ki, bütün bunlar Tanrı tərəfindən verilmişdir, mənim istedadımdır. Gələcəkdə mənim kimi bir istedad görəcəyimizi bilmirəm. Bunun mümkün olub-olmadığını demək çətindir”, - Cons "Sport24: Culture of Beating" YouTube kanalına verdiyi müsahibədə deyib.
Onun rekordu 28 qələbə, bir məğlubiyyətdir. O, bir çox analitik və döyüşçü tərəfindən qarışıq döyüş sənətləri tarixində ən böyük döyüşçü hesab olunur. O, UFC titulunu qazanmış döyüşçülər üzərində ən çox qələbə qazanmaqda rekordu Fyodor Yemelyanenko ilə rekordu bölüşür: doqquz qələbə.