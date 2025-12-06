6 Dekabr 2025
Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir

6 Dekabr 2025 04:13
16
Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir

İki çəki dərəcəsində keçmiş UFC çempionu irlandiyalı Konor Makqreqor rusiyalı İslam Mahaçevə qarşı yarımorta çəki titul uğrunda döyüşmək istədiyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, Makqreqorun peşəkar rekordu 22 qələbə və altı məğlubiyyətdir.

“Mən mütləq yarımorta çəki kəməri uğrunda döyüşmək istəyirəm. Bu, yaxşı döyüş olardı. Sautpaw ilə sautpaw arasında. İslam yaxşı performans göstərdi. Ədalətli oyun, çəkidə irəliləmək üçün cəsarəti var idi. Mən bunu səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə BloodyElbow Makqreqorun sözlərini sitat gətirir.

İrlandiyalı 2021-ci ilin iyul ayında “UFC 264”də keçmiş UFC müvəqqəti yüngül çəki çempionu ABŞ-lı Dastin Poryeyə ilk raundda texniki nokautla məğlub olduqdan bəri qarışıq döyüş sənətlərində döyüşməyib.

Nyu-Yorkda UFC 322-də keçirilən son döyüşündə Mahaçev avstraliyalı Cek Della Maddalena ilə qarşılaşıb və onu yekdil qərarla məğlub edib. Bu qələbə ilə Mahaçev promouşenin yarımorta çəki çempionu olub.

