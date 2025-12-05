5 Dekabr 2025
Veteranların abidəsi ilə "döyüşən" MMA ustasına cinayət işi açılıb - FOTO

5 Dekabr 2025 21:15
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin veteranlarına ucaldılmış abidə ilə “döyüşən” qarışıq döyüş ustası (MMA) Zaur İsmayılova qarşı cinayət işi açılıb.

İdman.Biz bu barədə Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin Moskva qərargahının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

İdmançıya “Vətən və ya onun maraqlarını müdafiə edərkən həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş və ya Rusiyanın hərbi şöhrəti günlərinə həsr olunmuş hərbi məzarların, eləcə də abidələrin, stelaların, obelisklərin, digər xatirə tikililərinin və ya əşyalarının dağıdılması, zədələnməsi və ya təhqir edilməsi” maddəsi üzrə cinayət işi açılıb.

