UFC 2026-cı ilin martında Londonda keçiriləcək turnirin anonsunu edib

UFC London şəhərində tədbir elan edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “O2 Arena”da keçiriləcək tədbir 21 mart 2026-cı ildə baş tutacaq.
Londonda 2025-ci ildə keçirilən əvvəlki tədbir UFC tarixində ən çox gəlir gətirən döyüş gecəsi olub.
“London dünyanın aparıcı döyüş şəhərlərindən biridir. Burada ehtiraslı azarkeşlər, inanılmaz atmosfer var və biz burada sonuncu dəfə UFC tarixində döyüş gecəsi üçün ən yüksək kassa gəliri rekordunu qırdıq. London həmişə gözləntiləri doğruldur və mən geri qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə UFC prezidenti Dana Uayt bildirib.