6 Dekabr 2025
AZ

Tofiq Musayev MMA və Qrapplinq Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib - FOTO

MMA
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 23:21
14
Tofiq Musayev MMA və Qrapplinq Federasiyasının vitse-prezidenti seçilib - FOTO

Dekabrın 6-da Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının ümumi yığıncağı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbirdə gündəliyə uyğun olaraq, Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının Nizamnaməsinin yeni redaksiyası səsvermə yolu ilə qəbul edilib.

Federasiyanın 2025-ci ildə görülmüş işləri, idman yekunları və digər məsələlər səsvermə ilə təsdiqlənib.

Ardınca Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının İdarə Heyətinin tərkibində dəyişiklik edilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Tofiq Musayev federasiyanın vitse-prezidenti seçilib. Tofiq Musayev çıxış edərək göstərilən etimada görə təşəkkür edib və bu idman növünün inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirib.

Azərbaycan MMA və Qrapplinq Federasiyasının prezidenti Azad Əsgərov çıxış edərək federasiyanın inkişafı üçün birgə fəaliyyətin vacibliyini qeyd edib.

Tədbirin sonunda gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov çıxış edərək yeni seçilmiş rəhbərliyi təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Konor Makqreqora qarşı cinsi təcavüz iddiası geri götürülüb
22:43
MMA

Konor Makqreqora qarşı cinsi təcavüz iddiası geri götürülüb

Makqreqor özü bütün iddiaları rədd edib
Nazim Sadıqov sabah fransalı rəqibi ilə döyüşə çıxacaq - VİDEO
11:48
MMA

Nazim Sadıqov sabah fransalı rəqibi ilə döyüşə çıxacaq - VİDEO

Nazim Sadıqov isə 2025-ci ildə iki döyüş keçirib
Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir
04:13
MMA

Konor Makqreqor İslam Mahaçevlə titul döyüşü keçirmək istəyir

Mahaçev promouşenin yarımorta çəki çempionudur
Veteranların abidəsi ilə “döyüşən” MMA ustasına cinayət işi açılıb - FOTO
5 Dekabr 21:15
MMA

Veteranların abidəsi ilə “döyüşən” MMA ustasına cinayət işi açılıb - FOTO

Zaur İsmayılova qarşı cinayət işi açılıb

UFC 2026-cı ilin martında Londonda keçiriləcək turnirin anonsunu edib - VİDEO
5 Dekabr 20:30
MMA

UFC 2026-cı ilin martında Londonda keçiriləcək turnirin anonsunu edib - VİDEO

“O2 Arena”da keçiriləcək tədbir 21 mart 2026-cı ildə baş tutacaq
Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir
5 Dekabr 05:06
MMA

Donald Tramp əfsanəvi restlerin vida qarşılaşmasına canlı baxmaq istəyir

WWE Trampın “WWE Saturday Night's Main Event” tədbirinə qatılması ehtimalını irəli sürüb

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO
4 Dekabr 21:45
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib