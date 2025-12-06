Nazim Sadıqov sabah fransalı rəqibi ilə döyüşə çıxacaq - VİDEO

Sabah ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində Azərbaycan və Fransa MMA döyüşçüləri “UFC 323” turnirində qarşılaşacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə Azərbaycan idmançısı Nazim Sadıqov da döyüşəcək.
Onun rəqibi fransalı Fares Ziam olacaq.
Qeyd edək ki, Fares Ziam bu ilin fevralında son dəfə oktaqona çıxıb. Nazim Sadıqov isə 2025-ci ildə iki döyüş keçirib - fevralda braziliyalı İsmayel Bonfimi nokauta salıb, iyunda isə Bakıda digər braziliyalı Nikolos Motanı vaxtından əvvəl məğlub edib.O, keçirdiyi 13 MMA qarşılaşmasının 11-də qələbə qazanıb.
Bundan əlavə, UFC 323-də iki titul döyüşü də yer alacaq. Merab Dvalişvili bu il artıq dördüncü dəfə çempionluq kəmərini qorumaq üçün Petr Yanla qarşılaşacaq. Bu, onların ikinci dueli olacaq. İlk görüşdə Merab Dvalişvili rəqibini məğlub edib.
Digər titul qarşılaşmasında isə Aleşandri Pantoja Coşua Vanla döyüşərək kəmərini müdafiə etməyə çalışacaq.