24 Aprel 2026
Deflimpiyaçı karateçilərimiz Dünya Çempionatında mübarizə aparacaqlar

24 Aprel 2026 10:39
Azərbaycanın deflimpiyaçı karateçiləri Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək Şotokan üzrə dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 24-26 aprel tarixlərində baş tutacaq nüfuzlu beynəlxalq yarışda ölkəmizi 10 idmançı təmsil edəcək.

Heyətdə Hikmət Ağayev, Sahib Sahibli, Səma Tağıyeva, Aytən Qədriova, Maral Orucova, Əliəkbər Əlizadə, Elnur Qasımzadə, Nizaməddin Əzimzadə, Yusif Əzimzadə və Elmin Hüseynli yer alıblar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karateçimiz dünya çempionatında ölkəmizi İstanbulda təmsil edəcək
20 Aprel 17:40
Karate

Karateçimiz dünya çempionatında ölkəmizi İstanbulda təmsil edəcək

Ülvi Məmmədov son turnirlərdə uğurlu nəticələrlə seçilib
Bakıda beynəlxalq karate turnirinin açılış mərasimi keçirilib
10 Aprel 22:18
Karate

Bakıda beynəlxalq karate turnirinin açılış mərasimi keçirilib - FOTO

“Grand Prix” beynəlxalq karate turnirinin açılış mərasimi olub
Bakıda karate üzrə beynəlxalq “Grand Prix” turniri baş tutacaq
9 Aprel 16:19
Karate

Bakıda karate üzrə beynəlxalq “Grand Prix” turniri baş tutacaq

Turnirdə doqquz ölkədən ümumilikdə 700-ə yaxın idmançı iştirak edəcək
Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər
8 Aprel 22:43
Karate

Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər - FOTO

Oyun bu gün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da Barselonadakı “Camp Nou” stadionunda başlayacaq
Karateçiləri üçün psixoloji hazırlıq seminarı keçirilib
5 Aprel 20:11
Karate

Karateçiləri üçün psixoloji hazırlıq seminarı keçirilib

Yeniyetmə və gənc idmançılara karate psixologiyasının sirləri və sürətli texnikalar aşılanıb
Bakıda beynəlxalq “Grand Prix” karate turniri keçiriləcək
28 Mart 15:22
Karate

Bakıda beynəlxalq “Grand Prix” karate turniri keçiriləcək

Yarış aprelin 12-də yekunlaşacaq

Ən çox oxunanlar

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Aprel 20:14
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərov Avropa çempionatının finalına yüksəldilər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Aprel 22:06
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Sabah” 2:1 hesablı qələbə ilə finala çıxdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Tərəflər arasında baş tutan ilk görüşdə qollu heç-heçə qeydə alınmışdı
Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
23 Aprel 19:51
Güləş

Birgül Soltanova və Jalə Əliyeva bürünc medal uğrunda güləşəcəklər - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Aprel 22:15
Güləş

Qurban Qurbanov və Həsrət Cəfərovdan Avropa çempionatında qızıl medal - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan güləşçilərindən möhtəşəm nəticə