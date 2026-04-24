Deflimpiyaçı karateçilərimiz Dünya Çempionatında mübarizə aparacaqlar

Azərbaycanın deflimpiyaçı karateçiləri Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək Şotokan üzrə dünya çempionatında mübarizə aparacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Deflimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 24-26 aprel tarixlərində baş tutacaq nüfuzlu beynəlxalq yarışda ölkəmizi 10 idmançı təmsil edəcək.
Heyətdə Hikmət Ağayev, Sahib Sahibli, Səma Tağıyeva, Aytən Qədriova, Maral Orucova, Əliəkbər Əlizadə, Elnur Qasımzadə, Nizaməddin Əzimzadə, Yusif Əzimzadə və Elmin Hüseynli yer alıblar.