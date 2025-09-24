25 Sentyabr 2025
AZ

Bakıda cüdo məşqçiləri üçün peşəkar İNKİŞAF PROQRAMI

Cüdo
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 17:12
38
Bakıda olan cüdo məşqçiləri üçün peşəkar inkişaf proqramı həyata keçiriləcək.

İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

Sentyabrın 29-da start götürəcək və beş gün davam edəcək proqram çərçivəsində təcrübəli yerli mütəxəssislərin nəzəri və praktiki sessiyaları təşkil olunacaq.

İştirak üçün müraciət edən ilk 30 məşqçi peşəkar inkişaf proqramına qəbul ediləcək.

Bu proqram Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Akademiyasında təhsil almaq istəyən məşqçilər üçün önəmlidir. Proqramı uğurla başa vuran məşqçilərə sertifikat təqdim olunacaq.

İdman.biz

İdman Akademiyasında əsaslı şəkildə yenilənən CÜDO ZALI - FOTO
24 Sentyabr 14:09
Cüdo

İdman Akademiyasında əsaslı şəkildə yenilənən CÜDO ZALI - FOTO

AİA-nın rektoru Fuad Hacıyev göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan Cüdo Federasiyasına minnətdarlığını ifadə edib
Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək
23 Sentyabr 21:45
Cüdo

Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq
İlham Zəkiyev: "Azərbaycan bayrağını zirvəyə qaldırdığım üçün fəxr edirəm" - MÜSAHİBƏ
22 Sentyabr 19:27
Cüdo

İlham Zəkiyev: "Azərbaycan bayrağını zirvəyə qaldırdığım üçün fəxr edirəm" - MÜSAHİBƏ

İkiqat paralimpiya çempionu daha bir neçə il Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırmaq istədiyini deyib
Bakıda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib - FOTO
21 Sentyabr 16:27
Cüdo

Bakıda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib - FOTO

İmtahanı uğurla keçən idmançılara müvafiq kəmər və sertifikat təqdim edilib
Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil edəcək CÜDOÇULAR
20 Sentyabr 16:42
Cüdo

Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil edəcək CÜDOÇULAR

Yarışda 70-ə yaxın ölkədən təxminən 500 cüdoçu mübarizə aparacaq

İlham Zəkiyev Avropa çempionu oldu - YENİLƏNİB
20 Sentyabr 16:34
Cüdo

İlham Zəkiyev Avropa çempionu oldu - YENİLƏNİB

Azərbaycan paracüdoçusu 1/4 finalda moldovalı Oleq Kretulu məğlub edib

