18 Aprel 2026
AZ

Şalva Qoqoladze: “Azərbaycan beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir“

Cüdo
Xəbərlər
18 Aprel 2026 13:22
179
Şalva Qoqoladze: “Azərbaycan beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir“

“Azərbaycan beynəlxalq yarışlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edən ölkədir”.

Bunu Gürcüstanın idman naziri Şalva Qoqoladze Tbilisidə keçirilən böyüklər arasında Avropa çempionatı zamanı deyib.

Nazir Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb.

“Bizim Azərbaycanla dostcasına münasibətlərimiz var. Mən Azərbaycana bir neçə rəsmi səfər etmişəm və orada həmkarım Fərid Qayıbovla görüşmüşəm. Ölkələrimiz arasında mövcud olan bu münasibətlər müxtəlif istiqamətlər üzrə, o cümlədən idman sahəsində, keçirilən tədbirlər və yarışlar vasitəsilə davam etdiriləcək”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında söyləyib.

Şalva Qoqoladze qeyd edib ki, hər iki ölkə bir-birində təşkil olunan idman yarışlarında fəal iştirak edir:

“Gürcüstan olaraq biz Azərbaycanla bağlı bütün yarışlarda iştirak edirik, azərbaycanlı idmançılar da Gürcüstanda keçirilən tədbirlərdə yer alırlar”.

O, ilin sonunda Bakıda keçiriləcək dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğuna əminliyini ifadə edib: “Əminəm ki, Azərbaycan bu çempionatı da əvvəlkilər kimi çox yüksək səviyyədə təşkil edəcək”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan aprelin 19-dək davam edəcək mötəbər turnirdə 9 kişi və 6 qadın olmaqla 15 cüdoçu ilə təmsil olunur. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kiloqram) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kiloqram) və Turan Bayramov (66 kiloqram) bürünc medala sahib çıxıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Cüdoçumuz Zelim Tçkayev Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİR + VİDEO
14:40
Cüdo

Cüdoçumuz Zelim Tçkayev Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİR + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq
Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
17 Aprel 17:09
Cüdo

Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq

Şəfəq Həmidova: “Cüdodan əvvəl qarmona gedirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO
17 Aprel 15:24
Cüdo

Şəfəq Həmidova: “Cüdodan əvvəl qarmona gedirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında güclü rəqiblərlə mübarizədən danışıb
Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO
16 Aprel 22:15
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO

Birinci turun növbəti günündə 200 idmançı beş çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb
Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”
16 Aprel 21:12
Cüdo

Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”

Federasiya prezidenti Avropa çempionatında fərqlənən idmançıları “X” hesabında paylaşım edərək alqışlayıb
Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”
16 Aprel 20:49
Cüdo

Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti ilk günün nəticələri barədə danışıb

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı