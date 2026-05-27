27 May 2026
AZ

19 Azərbaycan cüdoçusu Ulan-Batorda olimpiya təsnifatına başlayacaq

Cüdo
Xəbərlər
27 May 2026 16:52
168
19 Azərbaycan cüdoçusu Ulan-Batorda olimpiya təsnifatına başlayacaq

Azərbaycan cüdo millisi olimpiya təsnifatını açacaq Ulan-Batorda (Monqolustan) keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində güclü heyətlə çıxış edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, 19–21 iyun tarixlərində baş tutacaq reytinq turnirinə 19 idmançımız yollanacaq. Onların arasında Paris Yay Oyunlarının qalibləri Hidayət Heydərov (73 kq) və Zelim Kotsoyev (100 kq) də var.

Yarışda həmçinin Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq), Ruslan Paşayev, Nizami İmranov (hər ikisi 66 kq), Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Zelim Tskayev (81 kq), Murad Fətiyev, Aslan Kotsoyev (hər ikisi 90 kq), Kənan Nəsibov və Camal Qamzatxanov (hər ikisi +100 kq) mübarizə aparacaq.

Qadınlardan ibarət milli komandanın heyətinə Könül Əliyeva, Şəfəq Həmidova (hər ikisi 48 kq), Gültac Məmmədəliyeva, Leyla Əliyeva (hər ikisi 52 kq), Fidan Əlizadə (63 kq), Südabə Ağayeva (70 kq) və Mədinə Kaisinova (+78 kq) daxildir.

Hazırda Böyük Dəbilqə turnirində 54 ölkədən 413 idmançı iştirak üçün qeydiyyatdan keçib.

Ölkələr üzrə iştirakçı sayına görə Azərbaycan yığması beşinci sıradadır. Fransa və Rusiya 26 cüdoçu ilə liderdir, onların ardınca Koreya (23), İtaliya (21) və Qazaxıstan (20) gəlir.

2026 Yay Oyunlarına seçilmənin əsas meyarı dünya reytinqidir. İdmançılar iki il ərzində dünya və qitə çempionatları, Böyük Dəbilqə turnirləri, Qran-Pri və Masters yarışları da daxil olmaqla reytinq yarışlarında xal toplayacaqlar.

Gözlənilir ki, hər çəki dərəcəsində reytinq cədvəlində ilk 17 yeri tutan idmançılar Los-Anceles vəsiqəsi əldə edəcək. Təbii ki, hər ölkədən hər çəki üzrə yalnız bir cüdoçunun iştirakına icazə verilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan cüdoçuları olimpiya təsnifatına hazırlıq çərçivəsində İspaniyanın Benidorm şəhərində Avropa Cüdo Birliyinin (EJU) himayəsi altında təlim-məşq toplanışı keçiriblər.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

U-14 cüdoçuların Liqa yarışında son tur yekunlaşdı - FOTO
24 May 18:15
Cüdo

U-14 cüdoçuların Liqa yarışında son tur yekunlaşdı - FOTO

Abşeron OİK-də keçirilən turnirdə ümumilikdə 471 idmançı mübarizə aparıb
Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada beynəlxalq təlim-məşq toplanışında olublar
23 May 14:16
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada beynəlxalq təlim-məşq toplanışında olublar - FOTO

Hazırlıq prosesi 18-23 may tarixlərini əhatə edib
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb
21 May 20:05
Cüdo

Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb

Cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb
20 May 21:19
Cüdo

Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Liqa yarışının ikinci turu start götürüb

Cari ildə U-17 Liqa yarışının 3 turunun keçirilməsi planlaşdırılır
Üç Afrika ölkəsi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün iştirak ərizəsi göndərib
20 May 20:19
Cüdo

Üç Afrika ölkəsi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün iştirak ərizəsi göndərib

Dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 10-dək Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq
Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər
20 May 18:42
Cüdo

Azərbaycanın kata ekspertləri Sarayevoda kodokan seminarında iştirak ediblər - FOTO

Seminarın sonunda kata ekspertlərimiz Kodokan sertifikatına layiq görülüblər

Ən çox oxunanlar

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO
25 May 02:01
Futbol

“Roma” və “Komo” Çempionlar Liqasına, “Milan” və “Yuventus” isə Avropa Liqasına gedir - YENİLƏNİB + VİDEO

Seriya A-nın son turunda avrokubok və aşağı liqa məsələsinə aydınlıq gəlib
Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO
24 May 18:07
Futbol

Azərbaycan Premyerliqasına bu görüntü və 1:1 hesabı ilə yekun vuruldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu oyunla mövsümə yekun vuruldu
“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı
25 May 21:10
Futbol

“Şamaxı” daha bir oyunçusu ilə də vidalaşdı - YENİLƏNİB

Bölgə klubu Kərim Rossi ilə də ayrılıb
“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib
26 May 23:45
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” komandasında daha bir ayrılıq gerçəkləşib - YENİLƏNİB

Bölgə təmsilçisi mövsümün sonunda heyətdə dəyişikliklərə başlayıb