Dörd cüdoçumuz Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Bu gün Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə başlayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə Zelim Tçkayev, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) tatamiyə çıxacaqlar.

Avropa çempionatı
81 kq, 1/16 final
Zelim Tçkayev - Nase Herkoviç (Sloveniya) / Vladislav Kolobov (Ukrayna) cütünün qalibi ilə
Ömər Rəcəbli - Yahya Nurkoviç (Monteneqro) / Abdul-Kerim Tasuyev (Rusiya) cütünün qalibi ilə

90 kq, 1/16 final
Murad Fətiyev - Aleks Kret (Rumıniya)

70 kq, 1/32 final
Südabə Ağayeva - Maya Goşen (İsrail)

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan turnirdə 15 cüdo ilə təmsil olunur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
17 Aprel 17:09
Cüdo

Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq

Şəfəq Həmidova: “Cüdodan əvvəl qarmona gedirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO
17 Aprel 15:24
Cüdo

Şəfəq Həmidova: “Cüdodan əvvəl qarmona gedirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında güclü rəqiblərlə mübarizədən danışıb
Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO
16 Aprel 22:15
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO

Birinci turun növbəti günündə 200 idmançı beş çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb
Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”
16 Aprel 21:12
Cüdo

Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”

Federasiya prezidenti Avropa çempionatında fərqlənən idmançıları “X” hesabında paylaşım edərək alqışlayıb
Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”
16 Aprel 20:49
Cüdo

Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti ilk günün nəticələri barədə danışıb
Turan Bayramov: “Yol verdiyim səhv qızıl medala mane oldu” – İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO
16 Aprel 19:53
Cüdo

Turan Bayramov: “Yol verdiyim səhv qızıl medala mane oldu” – İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu Tbilisidə qazandığı bürünc medalı şərh edib

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
17 Aprel 01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı