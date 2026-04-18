Dörd cüdoçumuz Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Bu gün Azərbaycanın daha dörd cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın üçüncü günündə Zelim Tçkayev, Ömər Rəcəbli (hər ikisi 81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Südabə Ağayeva (70 kq) tatamiyə çıxacaqlar.
Avropa çempionatı
81 kq, 1/16 final
Zelim Tçkayev - Nase Herkoviç (Sloveniya) / Vladislav Kolobov (Ukrayna) cütünün qalibi ilə
Ömər Rəcəbli - Yahya Nurkoviç (Monteneqro) / Abdul-Kerim Tasuyev (Rusiya) cütünün qalibi ilə
90 kq, 1/16 final
Murad Fətiyev - Aleks Kret (Rumıniya)
70 kq, 1/32 final
Südabə Ağayeva - Maya Goşen (İsrail)
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq. Daha əvvəl Hidayət Heydərov (73 kq) gümüş, Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) bürünc medal qazanıblar. Azərbaycan turnirdə 15 cüdo ilə təmsil olunur.