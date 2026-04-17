17 Aprel 2026
Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

17 Aprel 2026 09:28
Bu gün Azərbaycanın daha bir idmançısı Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə başlayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatamiyə çıxacaq.

O, 1/16 finalda Konstantinos Tsaparasla (Yunanıstan) qarşılaşacaq.

Heydərov bu gün Avropanın 5 qat çempionu ola bilər. O, daha əvvəl 2017, 2022, 2023 və 2024-cü illərdə qitə birinciliklərində qızıl medal qazanıb.

Qeyd edək ki, yarışın əvvəlki günündə tatamiyə çıxan yeddi azərbaycanlı cüdoçudan ikisi medal qazanmağı bacarıb. Belə ki, Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) çıxışlarını bürünc medalla başa vurublar.

Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.

Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO
16 Aprel 22:15
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçuların Liqa yarışında ikinci günün qalibləri bəlli olub - FOTO

Birinci turun növbəti günündə 200 idmançı beş çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıb
Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”
16 Aprel 21:12
Cüdo

Rəşad Nəbiyevdən cüdoçularımıza təbrik: “Bu, əlamətdar nailiyyətdir”

Federasiya prezidenti Avropa çempionatında fərqlənən idmançıları “X” hesabında paylaşım edərək alqışlayıb
Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”
16 Aprel 20:49
Cüdo

Rəşad Rəsullu: “Avropa çempionatının ilk günündə cüdoçularımızdan qızıl medal gözləyirdik”

Azərbaycan Cüdo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti ilk günün nəticələri barədə danışıb
Turan Bayramov: “Yol verdiyim səhv qızıl medala mane oldu” – İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO
16 Aprel 19:53
Cüdo

Turan Bayramov: “Yol verdiyim səhv qızıl medala mane oldu” – İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu Tbilisidə qazandığı bürünc medalı şərh edib
Əhməd Yusifovdan iddialı açıqlama: “Hədəfim bu medalı qızıla çevirməkdir” - İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO
16 Aprel 19:12
Cüdo

Əhməd Yusifovdan iddialı açıqlama: “Hədəfim bu medalı qızıla çevirməkdir” - İDMAN.BİZ GÜRCÜSTANDA + VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu Tbilisidə qazandığı bürünc mükafatı şərh edib
Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq