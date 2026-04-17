Hidayət Heydərov cüdo üzrə Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

Bu gün Azərbaycanın daha bir idmançısı Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında mübarizəyə başlayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, olimpiya çempionu Hidayət Heydərov (73 kq) tatamiyə çıxacaq.
O, 1/16 finalda Konstantinos Tsaparasla (Yunanıstan) qarşılaşacaq.
Heydərov bu gün Avropanın 5 qat çempionu ola bilər. O, daha əvvəl 2017, 2022, 2023 və 2024-cü illərdə qitə birinciliklərində qızıl medal qazanıb.
Qeyd edək ki, yarışın əvvəlki günündə tatamiyə çıxan yeddi azərbaycanlı cüdoçudan ikisi medal qazanmağı bacarıb. Belə ki, Əhməd Yusifov (60 kq) və Turan Bayramov (66 kq) çıxışlarını bürünc medalla başa vurublar.
Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.